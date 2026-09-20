Entre suciedad, con cucarachas y colchones rotos: policías desplazados a Ceuta denuncian las "lamentables" condiciones en las que viven

Los detalles Los agentes denuncian a que su situación no se parece en nada a las que hay en algunos centros habilitados para migrantes. "Van a ser realojados con colchones a estrenar, mientras los policías nacionales están en unas condiciones lamentables".

Cerca de 300 policías nacionales han sido trasladados a Ceuta para gestionar los desplazamientos de migrantes. Sin embargo, varios agentes denuncian las "lamentables" condiciones de alojamiento, viviendo entre suciedad y colchones rotos, con presencia de cucarachas, según vídeos del sindicato JUPOL. Critican que los migrantes reciben colchones nuevos, mientras los policías enfrentan condiciones inadecuadas en cuarteles del Ministerio de Defensa. Ana Alarcón, portavoz del SUP, agradece la hospitalidad militar, pero critica la falta de previsión del Gobierno. A pesar de reclamar condiciones dignas, Interior no ha respondido.

Cerca de 300 policías nacionales han sido trasladados a lo largo de las últimas semanas a Ceuta. Su trabajo está siendo fundamental para, por ejemplo, ejecutar los desplazamientos de migrantes. Sin embargo, varios agentes se quejan de las "lamentables" condiciones que están viviendo.

Y es que algunos de los policías viven entre suciedad y con colchones rotos. En unos vídeos del sindicato JUPOL se pueden ver hasta cucarachas en los alojamientos, lo que consideran "absolutamente inaceptable", tal y como señala Ibon Domínguez, portavoz de JUPOL.

Así, denuncian que estas condiciones no se parecen en nada a las que hay en algunos de los centros habilitados para los migrantes. "Estamos viendo cómo los inmigrantes van a ser realojados con colchones nuevos a estrenar, mientras los policías nacionales están en unas condiciones lamentables", critica Domínguez.

Critican la falta de previsión del Gobierno

La mayoría de los agentes desplazados en Ceuta están alojados en cuarteles del Ministerio de Defensa, que están en unas condiciones que consideran que no son adecuadas, una consecuencia, dicen, de la falta de previsión por parte del Gobierno. "Agradecemos a los militares su hospitalidad y que hayan acogido a nuestros compañeros. La crítica no es hacia ellos, sino hacia la Administración", afirma Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP).

Asimismo, también aseguran que han sufrido esa falta de planificación durante los traslados de los migrantes. "Desde un primer momento, los efectivos fueron insuficientes para el volumen de personas que había que manejar", manifiesta Ana Alarcón.

De esta forma, insisten en que ya son varias semanas reclamando unas condiciones dignas en Ceuta. En este sentido, la portavoz del SUP defiende que "la atención digna a todas las personas es necesaria, pero la dignidad también tiene que alcanzar" a sus policías.

En las últimas semanas, ya han reclamado por escrito a Interior que tome medidas, aunque no han obtenido una respuesta. Y, al ser preguntados sobre las imágenes de las condiciones de los agentes, Interior responde que no quiere hacer comentarios.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido