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vinculados con "grupos ultra"

Detenidos cinco jóvenes de entre 18 y 20 años por agredir a una mujer transexual en Asturias

Los detalles Tres de ellos ya habían sido investigados y detenidos en 2025 por la comisión de otros delitos de odio y discriminación.

Un coche de la Policía Nacional Un coche de la Policía NacionalEP

La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres, de entre 18 y 20 años y vinculados con "grupos ultra", por agredir a una mujer transexual el pasado mes de enero en la localidad asturiana de Piedras Blancas, en el municipio de Castrillón.

Según ha informado este domingo el Instituto Armado, los varones han sido arrestados por una agresión física y verbal contra la mujer por su identidad de género.

Las mismas fuentes han señalado que la víctima denunció que un grupo de personas, presuntamente vinculadas a entornos extremistas de ultraderecha, se organizaron y coordinaron a través de aplicaciones de mensajería instantánea para llevar a cabo la agresión contra ella.

Durante la agresión física, los autores profirieron amenazas de muerte e insultos transfóbicos, "muestra de una motivación de odio por discriminación en relación a su identidad de género", según la fuente. A consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas, la víctima tuvo que recibir asistencia hospitalaria.

Como resultado de las investigaciones, los especialistas del equipo de respuesta a delitos de odio de la Guardia Civil identificaron plenamente a los cinco agresores. Dos fueron detenidos el mes de abril, otros dos en junio y el último hace unos días.

A todos ellos se les atribuye un delito de odio en su modalidad de lesión a la dignidad, lesiones, amenazas y daños, con agravante de motivación discriminatoria.

Tres de ellos ya habían sido investigados y detenidos en 2025 por la comisión de otros delitos de odio y discriminación. Las actuaciones han sido coordinadas por el fiscal delegado de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Asturias. Las diligencias instruidas han sido puestas en conocimiento del Tribunal de Instancia de Avilés.

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