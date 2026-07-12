No son recomendaciones, son obligaciones: la importancia de "atender a las órdenes de las autoridades" ante un incendio

¿En qué te afecta? Si la prevención no es suficiente, en caso de hallarse ante el fuego hay que buscar una zona con buena visibilidad y poca vegetación. "Los accidentes suceden sobre todo en las autoevacuaciones", dice un bombero.

Las instrucciones de las autoridades en caso de incendio no son simples recomendaciones, sino obligaciones que deben seguirse rigurosamente. Ignorarlas puede resultar en detenciones por desobediencia, como ocurrió en Los Gallardos. Estas directrices son cruciales para prevenir tragedias mayores, como los fallecimientos en Almería, atribuibles a no seguir las indicaciones oficiales. Es vital evitar comportamientos que incrementen el riesgo de incendio, como tirar colillas o hacer barbacoas. En caso de incendio, se debe buscar un área con buena visibilidad y menos vegetación. En casa, las decisiones de confinamiento o evacuación las toman las autoridades, y es fundamental seguir sus órdenes. Además, es esencial tener a mano los teléfonos de Emergencia.

No son recomendaciones. Son obligaciones. Son mensajes que hay que seguir sí o sí. Es lo que han dicho, una y otra vez, sobre las instrucciones que dan las autoridades en caso de que haya un incendio. En caso de que digan si hay que evacuar o si hay que confinar. En caso de que dicten una orden que, en caso de no cumplirse y como les pasó a dos personas en Los Gallardos, pueden derivar y derivan en una detención por desobediencia.

Porque es algo clave para evitar males mayores si se desata un incendio. Porque no son palabras que tomarse a la ligera y que, como apuntan desde la Junta de Andalucía, fue el motivo que probablemente derivó en los fallecimientos en Almería. El no seguir las instrucciones. El no seguir con las pautas de las autoridades. El pensar que uno puede hacerlo mejor o que conoce algo que quien manda no.

Es algo que hay que hacer en caso de incendio. Lo que hay que evitar es, por ejemplo, tirar colillas o hacer barbacoas. Es algo que puede aumentar el riesgo a que se produzca un fuego. En caso de que se desate uno y se esté en el monte, hay que tener en cuenta que el fuego avanza más rápido cuesta arriba y con el viento a favor.

En caso de que eso suceda, hay que buscar una zona con buena visibilidad y con menos vegetación.

Si se está en casa quien decide son las autoridades. Bien confinamiento, bien evacuación. "Los accidentes suceden sobre todo en las autoevacuaciones. Lo más importante es atender a las órdenes", afirma Oriol Corbello, inspector del cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Catalunya.

Y claro está, para que se sepa dónde estamos, hay que tener cerca los teléfonos de Emergencia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido