Detenido uno de los autores de un violento robo en un salón de juegos en Granada: una moto, clave en la investigación

Los detalles Dos individuos, ocultando su identidad con cascos integrales y portando armas cortas de fuego, irrumpieron en el local y amenazaron a dos empleados. Tras hacerse con un botín de 73.000 euros, huyeron en una motocicleta robada.

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 63 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación con arma de fuego y de otro de tenencia ilícita de armas que habría cometido tras participar en un robo a un salón de juegos de la localidad de Pinos Puente (Granada).

La investigación, desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Maracena (Granada), se inició el pasado día 29 de mayo tras el robo cometido en un establecimiento de juego de dicho municipio granadino, según ha informado este domingo el instituto armado en una nota.

Dos individuos, ocultando su identidad con cascos integrales y portando armas cortas de fuego, irrumpieron en el local y amenazaron a dos empleados que se encontraban en el interior. Tras hacerse con un botín de 73.000 euros, abandonaron el establecimiento y huyeron en una motocicleta.

Los investigadores se desplazaron inmediatamente al lugar de los hechos, donde realizaron una inspección técnico ocular, recogieron indicios y tomaron declaración a las víctimas, según ha explicado la Guardia Civil.

Las primeras pesquisas permitieron averiguar que la motocicleta utilizada en la huida había sido sustraída el día anterior al robo en Granada capital.

Este dato, unido al resto de evidencias recabadas durante la investigación, permitió identificar a uno de los presuntos autores. Con los indicios obtenidos, los agentes solicitaron al juzgado competente autorización para la entrada y registro del domicilio del sospechoso.

Dos armas cortas

La actuación se llevó a cabo con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada. Durante el registro fueron intervenidos 6.000 euros en efectivo y dos armas cortas, una pistola 'Beretta' del calibre 22 equipada con silenciador y una pistola marca 'Star', cromada y con el número de serie borrado.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil detuvo al sospechos como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación con arma de fuego y otro de tenencia ilícita de armas. Al día siguiente también se localizó la motocicleta utilizada durante el robo, que había sido abandonada en una acequia.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, Plaza número seis, que decretó su libertad con cargos, según ha informado la Guardia Civil, que ha precisado que la investigación continúa abierta con el fin de localizar y detener al segundo implicado en el robo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.