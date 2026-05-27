Una profesora y seis alumnos, intoxicados tras una actividad en un centro de Tàrrega

Los detalles Seis alumnos y una profesora de una UEC de Tàrrega resultaron intoxicados tras generarse una nube tóxica por la mezcla accidental de productos químicos durante una actividad escolar. Dos menores fueron trasladados al hospital.

Siete personas, seis alumnos y una profesora de la Unidad de Escolarización Compartida (UEC) de Tàrrega, sufrieron una intoxicación por inhalación de vapores tóxicos al mezclar accidentalmente productos químicos durante una actividad de plástica. Dos menores fueron trasladados al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, mientras que los demás afectados recibieron atención por síntomas leves en el CAP de Tàrrega. El concejal de Educación, Emili Gilabert, confirmó que la Policía Local investiga el incidente, ocurrido al derramar pintura y mezclarla con lejía, lo que generó una nube tóxica en el aula.

Seis alumnos y una profesora de la Unidad de Escolarización Compartida (UEC) de Tàrrega resultaron intoxicados este martes tras inhalar vapores tóxicos generados por una mezcla accidental de productos químicos durante una actividad de plástica en el centro educativo.

Dos menores tuvieron que ser trasladados al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, mientras que el resto de afectados fueron atendidos con síntomas leves en el CAP de la capital del Urgell, según ha adelantado Segre y ha confirmado a EFE el concejal de Educación de Tàrrega, Emili Gilabert.

El edil ha señalado que, por el momento, no tiene constancia de que los dos alumnos hospitalizados continúen ingresados y ha explicado que, aunque todo apunta a una intoxicación accidental, la Policía Local ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Según el relato facilitado por la profesora, durante la clase se derramó pintura en el suelo y, al intentar limpiarla, varios alumnos utilizaron lejía en un cubo que, al parecer, contenía restos de otro producto químico. La mezcla provocó una reacción que generó una nube tóxica en el aula.

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