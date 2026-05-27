La UDEF desmantela una trama criminal en Murcia que operaba colocando prótesis caducadas: las familias de los pacientes piden respuestas

Los detalles Además de un cirujano, también participaban en la trama una administrativa, un enfermero, un jefe de radiología vascular, dos responsables de la unidad de aprovisionamiento integral, y un comercial.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha desmantelado una trama criminal en el hospital de la Arrixaca de Murcia, donde se colocaban prótesis caducadas a precios elevados. Eva María Ros y Elizabeth Ann sospechan que sus padres fueron víctimas de esta red, ya que ambos fallecieron tras ser operados por el mismo cirujano implicado. La trama incluía a varios profesionales del hospital, quienes falsificaban documentos y vendían productos no homologados como si lo fueran. Francisco Lucas, delegado del Gobierno en Murcia, lo califica como el mayor escándalo en el Servicio Murciano de Salud. Mientras, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, intenta tranquilizar, afirmando que no hay constancia de prótesis caducadas implantadas, aunque la UDEF ya ha identificado al menos una.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha desmontado una trama criminal que operaba en el hospital de la Arrixaca de Murcia colocando prótesis que estaban caducadas y cobrándolas a precio de oro.

Ahora, hay personas que sospechan que esto es lo que pudo ocurrirles a sus familiares. El cirujano de la trama puso una prótesis cardiovascular al padre de Eva María Ros. Nueve meses depués de esto, su padre murió.

En otro hospital descubrieron que se le había infectado. Le perforó el duodeno. "¿Será que a mi padre, coinciden fechas y cirujano, le implantaron una protesis caducada?. se pregunta ahora Eva, que sospecha que su padre pudo ser una de las víctimas de esta trama.

El mismo cirujano operó al padre de Elizabeth Ann. Giusseppe entró al quirófano y le derivaron a un hospital concertado para ponerle un bypass, pero no salió con vida. "Nos decía que era una complicación que puede existir, que estas cosas pasan", recuerda su hija.

Las dos creen ser víctimas de la trama criminal organizada desmantelada en Murcia por la UDEF que usaba material no homologado o caducado.

En ella, además del cirujano, participaban también una administrativa, que mecanizaba los partes falsos; un enfermeero que se los entregaba sabiendo que había productos no homologados; un jefe de radiología vascular que autorizaba su uso; dos responsables de la unidad de aprovisionamiento integral que autorizaban la facturación encubierta y validaban los partes; y un comercial como pieza angular de la trama.

Vendían como homologados productos que no lo estaban. Facturaban productos homologados como otros más caros. "Estamos ante la punta del iceberg. Ante el mayor escándalo en el Servicio Murciano de Salud", lamenta Francisco Lucas, delegado del Gobierno en la Región de Murcia.

Mientras, Salud intenta tranquiliza. "No hay constancia de que ningún paciente tenga ninguna prótesis caducada implantada", señala Juan José Pedreño, consejero de Salud Región de Murcia.

Los datos de la UDEF han localizado al menos una prótesis caducada, y de momento solo han analizado el 8% de las operaciones.

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