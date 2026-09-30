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Un pequeño salvador canino

Un chihuahua contra el crimen: así es Comando, el pequeño perro policía fichado por la Guardia Nacional de México

Los detalles Comando está siendo entrenado para labores de búsqueda y rescate, pero su misión principal será socializar con la gente.

Comando, el pequeño perro policía de la Guardia Nacional de México
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Estamos acostumbrados a ver a pastores alemanes en los cuerpos de seguridad, pero en México ha llegado un perro para cambiar las cosas. Su nombre es Comando y es un chihuahua. Solo pesa siete kilos y mide escasos 21 centímetros.

Su diminuto tamaño no ha impedido que sea uno más de la Guardia Nacional de México. Como explica Débora Hernández, teniente de la Guardia Nacional, "él viene a romper ese paradigma".

Llegó a la Guardia Nacional porque una pareja de ancianos ya no podía cuidarlo y lo entregó. El Cuerpo le ha equipado con gafas protectoras en miniatura, con una pequeña cámara montada en su casco y un chaleco táctico hecho a medida.

Sin embargo, su verdadera misión no es de combate, sino de proximidad social: debe acercarse a las personas. "Con este tamañito la gente viene, se acerca, lo acaricia", cuenta la teniente Hernández.

No obstante, también está siendo entrenado para labores de búsqueda y rescate. Con tan solo 13 meses, este pequeño gran salvador canino ya ha conquistado a todos.

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