Un chihuahua contra el crimen: así es Comando, el pequeño perro policía fichado por la Guardia Nacional de México

Los detalles Comando está siendo entrenado para labores de búsqueda y rescate, pero su misión principal será socializar con la gente.

En México, un chihuahua llamado Comando ha revolucionado la Guardia Nacional al unirse a sus filas, rompiendo el estereotipo de los grandes perros de seguridad. Pese a su pequeño tamaño de siete kilos y 21 centímetros, Comando ha sido equipado con gafas protectoras, una cámara en su casco y un chaleco táctico. Fue entregado al cuerpo por una pareja de ancianos que ya no podía cuidarlo. Su principal misión es fomentar la proximidad social, permitiendo que las personas se acerquen y lo acaricien. Además, está siendo entrenado en labores de búsqueda y rescate, convirtiéndose en un querido miembro del equipo.

Estamos acostumbrados a ver a pastores alemanes en los cuerpos de seguridad, pero en México ha llegado un perro para cambiar las cosas. Su nombre es Comando y es un chihuahua. Solo pesa siete kilos y mide escasos 21 centímetros.

Su diminuto tamaño no ha impedido que sea uno más de la Guardia Nacional de México. Como explica Débora Hernández, teniente de la Guardia Nacional, "él viene a romper ese paradigma".

Llegó a la Guardia Nacional porque una pareja de ancianos ya no podía cuidarlo y lo entregó. El Cuerpo le ha equipado con gafas protectoras en miniatura, con una pequeña cámara montada en su casco y un chaleco táctico hecho a medida.

Sin embargo, su verdadera misión no es de combate, sino de proximidad social: debe acercarse a las personas. "Con este tamañito la gente viene, se acerca, lo acaricia", cuenta la teniente Hernández.

No obstante, también está siendo entrenado para labores de búsqueda y rescate. Con tan solo 13 meses, este pequeño gran salvador canino ya ha conquistado a todos.

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