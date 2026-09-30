Venta de libros, 'merchandising' y donaciones: así se financia la acampada de Sol por la vivienda

Los detalles Los organizadores destacan la "ola de solidaridad" que están recibiendo y afirman que ni siquiera pueden aceptar ya más comida porque se va a poner mal.

En redes sociales circulan publicaciones falsas sobre la financiación del Sindicato de Inquilinas y su acampada en Puerta del Sol. Afirman incorrectamente que reciben dinero público y generan ingresos exorbitantes. Sin embargo, el equipo de verificación de Newtral.es confirma que el 87% de sus ingresos proviene de cuotas de afiliados, un 11% de servicios y un 2% de donaciones. En 2019 tenían 92 afiliados, y para 2025, suman 1.858, superando los 5.000 en Madrid recientemente. No reciben subvenciones, y la acampada se sostiene gracias a la autogestión y solidaridad de participantes y simpatizantes, incluyendo una caja de resistencia para gastos legales.

En redes sociales circulan multitud de publicaciones que señalan la financiación de la acampada en Puerta del Sol y a sus organizadores, y que no tienen que ver con la realidad.

"El Sindicato de Inquilinas cobra dinero público", reza un mensaje; "tenéis 10.000 afiliados a 10 euros cada uno 100.000 euros mensuales, díganle a Valeria Racu, su jefa, que le compre el piso a Maricarmen", expone otro. Se trata de afirmaciones sobre la financiación del Sindicato de Inquilinas que falsean su funcionamiento real.

Según el equipo de verificación de Newtral.es, esta organización tiene tres fuentes de financiación: el 87% de sus ingresos procede de las cuotas de afiliados, un 11% de servicios como charlas y talleres, y otro 2% de donaciones de personas que apoyan su lucha.

En 2019 solo había 92 afiliados, pero a cierre de 2025 contaban ya con un total de 1.858. Esta cifra ha aumentado en las últimas semanas, superando los 5.000 solo en Madrid, según datos aportados por el propio sindicato en las asambleas de Puerta del Sol.

En su web aseguran que no reciben subvenciones. El equipo de Newtral lo ha comprobado y en la Base Nacional de Subvenciones no aparece ninguna subvención ni concesión a la sección de Madrid.

Ayuda para la acampada de Sol

Para mantener la acampada de Sol, buena parte de los recursos llegan directamente de quienes participan en la protesta. "Todo es autogestionado, no hay fianciación ilegal", ha comentado un organizador del Sindicato Vivienda Tetuán.

Venta de libros para recaudar fondos, merchandising y donaciones. "Ha habido una ola de solidaridad. Viene gente preguntándonos si nos hacen falta mantas, comida, café...", cuenta otra organizadora. Desde el Sindicato Vivienda Tetuán apuntan incluso que "no podemos aceptar más comida porque se nos va a poner mala".

También cuentan con una hucha colectiva: la llamada caja de resistencia. Un fondo para hacer frente a gastos derivados de la movilización como multas y sanciones. Porque, según explica una organizadora, "tenemos acumulados más de 60.000 euros por la 'ley mordaza'". Aportaciones que mantienen encendida una protesta que quiere seguir resistiendo en Sol.

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