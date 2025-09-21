Extinguido el incendio de O Bolo (Ourense) tras arrasar 273 hectáreas: otros tres fuegos siguen activos

Los detalles Este fuego se originó el jueves a las 23:47 horas en la parroquia de Vilaseco y ha arrasado 192 hectáreas de monte raso y 81 de arbolado.

El incendio forestal que asolaba el municipio ourensano de O Bolo ha quedado extinguido tras arrasar 273 hectáreas. Sin embargo, tierras gallegas siguen siendo afectadas por otros fuegos, como el que se declaró este domingo en el Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés de Lobios.

La Consellería do Medio Rural ha informado que aún siguen activos otros tres incendios, en Pantón, A Fonsagrada y el último declarado, en Lobios.

Los vecinos de las localidades más próximas no han tenido que desplazarse ni desalojar sus viviendas.

El incendio de O Bolo comenzaba este jueves a las 23:47 horas en la parroquia de Vilaseco y quedó extinguido a las 01.31 horas de este domingo. Unas 192 hectáreas afectadas son de monte raso y 81 de arbolado.

Asimismo, durante la madrugada de este domingo, a las 05:09 horas se declaraba un nuevo fuego que completa la lista de los tres activos. Este, se originó en la parroquia de Río Caldo y afectaría a una hectáreas del citado parque natural.

Mientras, las llamas que sacuden el municipio lucense de Pantón han obligado a mantener activa la situación 2 de forma preventiva tras arrasar 2.000 hectáreas. El fuego de A Fonsagrada comenzó en la madrugada de este sábado en la parroquia de Trobo y afecta a 30 hectáreas.