Ahora

Fuego en Galicia

Extinguido el incendio de O Bolo (Ourense) tras arrasar 273 hectáreas: otros tres fuegos siguen activos

Los detalles Este fuego se originó el jueves a las 23:47 horas en la parroquia de Vilaseco y ha arrasado 192 hectáreas de monte raso y 81 de arbolado.

Extinguido el incendio de O Bolo (Ourense).
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El incendio forestal que asolaba el municipio ourensano de O Bolo ha quedado extinguido tras arrasar 273 hectáreas. Sin embargo, tierras gallegas siguen siendo afectadas por otros fuegos, como el que se declaró este domingo en el Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés de Lobios.

La Consellería do Medio Rural ha informado que aún siguen activos otros tres incendios, en Pantón, A Fonsagrada y el último declarado, en Lobios.

Los vecinos de las localidades más próximas no han tenido que desplazarse ni desalojar sus viviendas.

El incendio de O Bolo comenzaba este jueves a las 23:47 horas en la parroquia de Vilaseco y quedó extinguido a las 01.31 horas de este domingo. Unas 192 hectáreas afectadas son de monte raso y 81 de arbolado.

Asimismo, durante la madrugada de este domingo, a las 05:09 horas se declaraba un nuevo fuego que completa la lista de los tres activos. Este, se originó en la parroquia de Río Caldo y afectaría a una hectáreas del citado parque natural.

Mientras, las llamas que sacuden el municipio lucense de Pantón han obligado a mantener activa la situación 2 de forma preventiva tras arrasar 2.000 hectáreas. El fuego de A Fonsagrada comenzó en la madrugada de este sábado en la parroquia de Trobo y afecta a 30 hectáreas.

Las 6 de laSexta

  1. Un ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Heathrow, Berlín y Bruselas
  2. Trump fija el baremo de su censura en las críticas contra él: "Eso no es ni por asomo libertad de expresión"
  3. Barómetro laSexta | El 51,6% de los encuestados están en contra de las protestas propalestinas en La Vuelta
  4. Atacan con un cóctel molotov un edificio de Monforte de Lemos que albergará un centro de menores migrantes
  5. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia
  6. Una trabajadora de la empresa que gestiona las pulseras antimaltrato: "Todos los días usuarias nos avisan de que se han cruzado con su agresor"