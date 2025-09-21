Ahora

Muere un joven de 24 años tras golpearse la cabeza al tirarse a una piscina en Mora (Toledo)

Los detalles El Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió un aviso a las 23:56 horas que alertaba de los hechos sucedidos en una vivienda de la CM-4005.

Una ambulancia de soporte vital básico de los Servicios 112 de Castilla-La Mancha.Una ambulancia de soporte vital básico de los Servicios 112 de Castilla-La Mancha.AGENCIAS
Un joven de 24 años ha muerto tras golpearse la cabeza al tirarse a una piscina en la casa rural Edennia situada en el municipio toledano de Mora.

Hasta la casa rural se desplazaron un médico de urgencias, efectivos de la Guardia Civil, una UVI y una ambulancia de soporte vital.

Sin embargo, los sanitarios no pudieron hacer nada por la vida del joven, que falleció en la finca.

