Muere un joven de 24 años tras golpearse la cabeza al tirarse a una piscina en Mora (Toledo)

Una ambulancia de soporte vital básico de los Servicios 112 de Castilla-La Mancha.

Un trágico accidente ocurrió en la casa rural Edennia, ubicada en el municipio toledano de Mora, donde un joven de 24 años falleció tras golpearse la cabeza al lanzarse a una piscina. El Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió el aviso a las 23:56 horas, alertando sobre el incidente en la vivienda situada en la CM-4005. Al lugar acudieron un médico de urgencias, efectivos de la Guardia Civil, una UVI y una ambulancia de soporte vital. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, los sanitarios no pudieron salvar la vida del joven, que murió en la finca.

