Ambos resultaron heridos

Detenidos dos ocupantes de la narcolancha en la que murió otro al chocar con una patrullera de la Guardia Civil en Algeciras

El contexto Los dos arrestados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, tras producirse la colisión, mientras que un tercer ocupante falleció.

Imagen de un patrullero de la Guardia CivilImagen de un patrullero de la Guardia CivilEuropa Press
La Guardia Civil ha detenido a dos de los ocupantes de la narcolancha en la que perdió la vida un tercero tras chocar en la madrugada de este sábado con una embarcación de la Guardia Civil en aguas del Estrecho, en Algeciras (Cádiz). Los dos detenidos resultaron heridos en la colisión, uno de ellos en estado de gravedad, según ha confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

Además, la Benemérita ha indicado que la narcolancha interceptada es una embarcación cuatrimotora que transportaba más de 3.800 kilogramos de hachís, que han sido intervenidos por los agentes durante una operación contra el narcotráfico.

Por su parte, Jucil, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, ha lamentado en su perfil de X, "el fallecimiento ocurrido en Algeciras durante una operación contra el narcotráfico". "La labor de la Guardia Civil se desarrolla en condiciones de alto riesgo. Nuestro reconocimiento y apoyo a quienes la ejercen con entrega y profesionalidad", ha manifestado la asociación.

Por el momento, la Guardia Civil mantiene abierta una investigación sobre este caso.

