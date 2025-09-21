Detenidos dos ocupantes de la narcolancha en la que murió otro al chocar con una patrullera de la Guardia Civil en Algeciras

El contexto Los dos arrestados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, tras producirse la colisión, mientras que un tercer ocupante falleció.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas tras un accidente en el que una narcolancha chocó con una embarcación del cuerpo en el Estrecho de Algeciras, resultando en la muerte de un tercer ocupante. Los detenidos, que sufrieron heridas, una de ellas de gravedad, viajaban en una lancha cuatrimotora que transportaba más de 3.800 kilogramos de hachís, ahora incautados. Jucil, la principal asociación de la Guardia Civil, lamentó el fallecimiento y reconoció el riesgo de estas operaciones. Actualmente, se mantiene una investigación abierta sobre los hechos.

La Guardia Civil ha detenido a dos de los ocupantes de la narcolancha en la que perdió la vida un tercero tras chocar en la madrugada de este sábado con una embarcación de la Guardia Civil en aguas del Estrecho, en Algeciras (Cádiz). Los dos detenidos resultaron heridos en la colisión, uno de ellos en estado de gravedad, según ha confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

Además, la Benemérita ha indicado que la narcolancha interceptada es una embarcación cuatrimotora que transportaba más de 3.800 kilogramos de hachís, que han sido intervenidos por los agentes durante una operación contra el narcotráfico.

Por su parte, Jucil, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, ha lamentado en su perfil de X, "el fallecimiento ocurrido en Algeciras durante una operación contra el narcotráfico". "La labor de la Guardia Civil se desarrolla en condiciones de alto riesgo. Nuestro reconocimiento y apoyo a quienes la ejercen con entrega y profesionalidad", ha manifestado la asociación.

Por el momento, la Guardia Civil mantiene abierta una investigación sobre este caso.