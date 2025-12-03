Las hermanas Goldstein desafían al Vaticano: ocupan su convento y triunfan en Instagram

Los detalles Tras ser trasladadas a una residencia sin avisar, sor Bernadette, sor Regina y sor Rita regresaron al convento que consideran su hogar, lo ocuparon, y ahora comparten su vida diaria con miles de seguidores.

No son solo las monjas de Belorado las que ponen en aprietos al Vaticano. En Austria, tres hermanas religiosas han decidido romper todas las reglas y recuperar su hogar: el convento donde han vivido durante décadas.

Se trata de sor Bernadette, sor Regina y sor Rita, conocidas como las hermanas Goldstein. Hasta hace poco, desconocían lo que era infringir la ley. Sin embargo, después de ser trasladadas a una residencia sin su consentimiento, las tres monjas tomaron una decisión drástica: regresar a su antiguo convento y ocuparlo. Y allí no piensan moverse.

Su presencia en el convento no ha pasado desapercibida. Las hermanas comenzaron a utilizar las redes sociales para compartir la restauración del monasterio y su día a día. En su perfil de Instagram, que ya cuenta con 200.000 seguidores, se les puede ver leyendo la Biblia, cocinando pasteles, rezando… y, sobre todo, enviando un mensaje muy claro: no tienen intención de abandonar su hogar.

El encargado del monasterio intentó mediar ofreciéndoles un trato: cerrar sus redes a cambio de quedarse en el convento. La respuesta fue un rotundo no. La situación ha escalado hasta el Vaticano, donde el caso ha llegado directamente a la atención del pontífice. Sor Bernadette no oculta su confianza: "Creo que el papa León está de nuestro lado".

Sea cual sea el veredicto del Vaticano, las hermanas Goldstein tienen claro que no abandonarán el lugar que consideran su hogar, y seguirán compartiendo su vida diaria con miles de seguidores en todo el mundo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.