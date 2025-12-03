Ahora

No las moverán

Las hermanas Goldstein desafían al Vaticano: ocupan su convento y triunfan en Instagram

Los detalles Tras ser trasladadas a una residencia sin avisar, sor Bernadette, sor Regina y sor Rita regresaron al convento que consideran su hogar, lo ocuparon, y ahora comparten su vida diaria con miles de seguidores.

Las hermanas Goldstein desafían al Vaticano: ocupan su convento y triunfan en Instagram

No son solo las monjas de Belorado las que ponen en aprietos al Vaticano. En Austria, tres hermanas religiosas han decidido romper todas las reglas y recuperar su hogar: el convento donde han vivido durante décadas.

Se trata de sor Bernadette, sor Regina y sor Rita, conocidas como las hermanas Goldstein. Hasta hace poco, desconocían lo que era infringir la ley. Sin embargo, después de ser trasladadas a una residencia sin su consentimiento, las tres monjas tomaron una decisión drástica: regresar a su antiguo convento y ocuparlo. Y allí no piensan moverse.

Su presencia en el convento no ha pasado desapercibida. Las hermanas comenzaron a utilizar las redes sociales para compartir la restauración del monasterio y su día a día. En su perfil de Instagram, que ya cuenta con 200.000 seguidores, se les puede ver leyendo la Biblia, cocinando pasteles, rezando… y, sobre todo, enviando un mensaje muy claro: no tienen intención de abandonar su hogar.

El encargado del monasterio intentó mediar ofreciéndoles un trato: cerrar sus redes a cambio de quedarse en el convento. La respuesta fue un rotundo no. La situación ha escalado hasta el Vaticano, donde el caso ha llegado directamente a la atención del pontífice. Sor Bernadette no oculta su confianza: "Creo que el papa León está de nuestro lado".

Sea cual sea el veredicto del Vaticano, las hermanas Goldstein tienen claro que no abandonarán el lugar que consideran su hogar, y seguirán compartiendo su vida diaria con miles de seguidores en todo el mundo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El hospital de Torrejón evidencia la falacia de Ayuso: siempre insistió en "los buenos resultados" de la colaboración público-privada y ahora calla
  2. Enfado en las filas socialistas por la gestión del escándalo Salazar entre propuestas de acudir a la Fiscalía
  3. Un BOE a la carta y de pago: los 'logros' de Montoro con Equipo Económico que investiga la Justicia
  4. Una de cada tres mujeres en España ha sufrido violencia física, sexual, económica o psicológica por parte de su pareja o expareja
  5. Las urgencias de los hospitales españoles empiezan a colapsar por los contagios de la gripe
  6. Todos hombres y la mayoría dueños de grandes tecnológicas: los diez más ricos del mundo