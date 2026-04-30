Servicios gratis en premio a la "fidelización" y "rifas" de mujeres prostituidas: la Policía Nacional precinta un prostíbulo en Madrid

Los detalles Han sido detenidas cinco mujeres y liberadas otras tantas víctimas de entre 24 y 40 años, que eran explotadas en un piso del distrito madrileño de Tetuán las 24 horas del día durante siete días a la semana, aún estando enfermas o con el periodo, con la obligación de realizar todo tipo de servicios e, incluso de drogarse.

La Policía Nacional ha clausurado un prostíbulo en Madrid, operativo durante más de una década, donde se explotaba sexualmente a mujeres mediante prácticas degradantes, como "rifas" de mujeres prostituidas y servicios gratuitos a cambio de fidelización o reparaciones. Cinco mujeres han sido detenidas y otras cinco liberadas, quienes eran obligadas a trabajar en condiciones humillantes, incluso enfermas. El prostíbulo contaba con una amplia presencia en redes y una página web para atraer clientes. Las detenidas enfrentan cargos de organización criminal y prostitución coactiva. La Policía insta a denunciar estos delitos mediante sus canales de contacto habituales.

La Policía Nacional ha precintado un prostíbulo en una vivienda en Madrid que llevaba activo desde hace más de una década y que, entre otras prácticas degradantes y de explotación sexual, organizaba "rifas" de mujeres prostituidas, proporcionaba servicios gratis en premio a la fidelización o a cambio del trabajo de alguna reparación en el inmueble.

Según informa este jueves la Jefatura Superior de Policía de Madrid, han sido detenidas cinco mujeres y liberadas otras tantas víctimas de entre 24 y 40 años, que eran explotadas en este piso del distrito madrileño de Tetuán las 24 horas del día durante siete días a la semana, aún estando enfermas o con el periodo, con la obligación de realizar todo tipo de servicios e, incluso de drogarse.

Los investigadores subrayan que la vivienda llevaba convertida en prostíbulo unos 11 años y contaba con un sinfín de reseñas y casi 100.000 seguidores, además de una web en la que se publicitaban las tarifas y las formas de contacto. Las víctimas eran sometidas a un trato extremadamente humillante, degradando su persona a un mero premio en una rifa, como moneda de cambio por una reparación o mercancía que estaba de oferta.

Entre estas prácticas figuraba la de "chica del día", con las tarifas de sus servicios a la mitad o la "rifa mensual" para que una de ellas fuera obligada a prostituirse una hora gratis con el ganador del sorteo. Además, existía premios a la "fidelización" o incluso rebajas si era el cumpleaños del cliente o traía a un amigo nuevo al prostíbulo.

También se ofrecía a los operarios que acudían a la vivienda a reparar o hacer alguna instalación si prefería el pago de sus servicios con sexo. Si algún cliente solicitaba consumir sustancias estupefacientes, las víctimas estaban obligada a consumir con él, llegando a darse casos de drogodependencia en las mujeres prostituidas.

También daban la posibilidad de hacer servicios a domicilio con una duración aproximada de tres o cuatro horas. En algunos casos las mujeres eran obligadas a transportar sustancias estupefacientes como cocaína, tucsi, popper o ketamina. A las cinco arrestadas el pasado 19 de marzo -dos de ellas españolas y el resto una ecuatoriana, otra colombiana y una última brasileña, se les imputan los delitos de organización criminal, prostitución coactiva y blanqueo de capitales, si bien fueron puestas en libertad por la autoridad judicial.

El prostíbulo ha sido precintado y se han bloqueado cinco cuentas bancarias con las que operaba la organización. La Policía Nacional incide en que la vía más importante para poder ayudar a las víctimas de este delito es poner el hecho en conocimiento de las autoridades.

Así, instan a quien conozca o sufra una situación de estas características la denuncie a través del teléfono 900 10 50 90, en el correo electrónico trata@policia.es o en las formas habituales de contacto con la Policía Nacional a través del teléfono de emergencias 091 o en cualquier dependencia policial.

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