X (Twitter) y otras muchas webs sufren una caída global a raíz de un fallo de Cloudflare

Varias páginas web de diferentes partes del mundo se han caído, entre ellas X (antes, Twitter), aparentemente a raíz de un problema global de Cloudflare, una empresa que, entre otras cosas, sirve como red de distribución de contenidos.

La red social X (antes Twitter) y otras muchas páginas web han empezado a sufrir fallos. De manera similar a lo que ocurrió el pasado mes de octubre con Amazon Web Services, la raíz del problema parece ser la red de distribución de contenidos (CDN) de Cloudflare. Desde la compañía han señalado que han abierto una "investigación" para averiguar la causa de un "problema que podría afectar a varios clientes", aunque no ha ofrecido más información al respecto.

Las páginas que están sufriendo problemas muestran un mensaje relacionado directamente con Cloudflare: puede ser un error de servidor (error 500). Entre los servicios afectados ha estado, al menos durante unos minutos, Down Detector, la plataforma en la que se muestran los errores técnicos de muchas compañías. A las 13:09h se ha restablecido el servicio y se puede comprobar que entre los afectados están además de X (Twitter), populares videojuegos como el League of Legends o OpenAI. Los fallos de Cloudflare se han empezado a detectar pasadas las 12:00h del mediodía del martes.

