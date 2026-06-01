Cecilia, testigo de la agresión de un policía a una manifestante en Valencia: "No estábamos haciendo nada malo"

La manifestante señala que la mujer que recibió el empujón se estaba alejando de la zona en la que podía haber problemas. Además, no les dijo nada a los policías.

Los docentes valencianos siguen en huelga como protesta por la falta de inversión y el abandono de la educación pública en su comunidad autónoma. Y, en el marco de una de estas concentraciones, se produjo un polémico suceso: una manifestante recibió un empujón por parte de un agente de la Policía Nacional.

Cecilia Hernández fue testigo del empujón y, además, grabó varios videos. Esta cuenta que había un grupo de gente que intentaba hacer una sentada en la calle. Ella vio como los policías comenzaron a correr y, además, vio a una mujer que estaba caminando tranquilamente, de espaldas a los policías.

"Al ver el vídeo me di cuenta de que se estaba alejando de donde podía haber problemas, sin darse cuenta de que, realmente, los problemas iban hacia ella", indica. "Echaron a correr los policías y, el primero pasó de largo, pero el segundo la empuja porque quiere, añade, "la mujer no le estaba diciendo nada, iba despacio, de hecho, la mujer no sabía que el policía estaba ahí".

La manifestante indica que los policías no se acercaron ni preguntaron cómo estaba. "Lo viví con mucha tristeza porque no estábamos haciendo nada malo", indica Hernández, "y, sobre todo, porque esa mujer, por suerte, solo tiene la nariz rota y unos puntos en la barbilla, pero podría haber sido mucho peor".

Cecilia indica que ella no conocía a la mujer que sufrió el empujón. Además, quiere hacer hincapié en que la zona en la que estaban "la gente no estaba haciendo ninguna sentada, estaban en la calzada porque estaban viendo lo que estaba pasando". "No había ningún peligro", añade. "El problema lo buscaron ellos", concluye.

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