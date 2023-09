Querido virgo, querido libra...es vuestro momento. Cumplís años y lo hacéis en el mes en el que más gente sopla velas en todo el mundo. Según la ONU, septiembre es un mes en el que nace mucha gente. De hecho, el 9 de septiembre es el día en el que más personas celebran su nacimiento, seguido por 12 y el 19 . Eso a nivel mundial.

Aquí en España, el Instituto Nacional de Estadística refleja que el día en el que más bebés nacieron el año pasado fue el 1 de enero. Pero en lo que a meses se refiere, septiembre sigue ganando.

Para comprobar el dato sólo hay que acercarse este jueves a una pastelería. En Un bizcocho para Teo grabamos durante menos de una hora. Una mujer se lleva una tarta en el momento, sin encargarla. Hay varias que salen en la furgoneta de reparto. Y encargos nuevos para el 16, el 17... "Desde que hemos vuelto, ha habido un repunte importante pero no lo achacábamos a nada en particular", nos cuenta Blanca Spottorno. Lo hace casi sin poder dejar de atender a la gente que no para de entrar.

Si nos paseamos un rato, no falta quien nos diga que conoce a alguien que cumple o ha cumplido en septiembre. Si hacemos el recorrido a la inversa, la conclusión es que muchos de esos bebés fueron concebidos en plena Navidad. De hecho, según la ONU, el 25 de diciembre es el día en el que menos personas cumplen años.