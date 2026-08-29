Herido grave un joven tras caer mientras trepaba a la vivienda de su expareja en Alcobendas, Madrid

Los detalles Como consecuencia de la caída, el joven, de 25 años, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y un traumatismo facial y ha sido evacuado al Hospital de La Paz.

Un joven de 25 años ha resultado gravemente herido tras caer desde una altura de entre seis y ocho metros en un edificio de Alcobendas, Madrid, mientras intentaba trepar hasta la casa de su expareja, quien no estaba en el domicilio. El incidente ocurrió alrededor de las 5:18 horas en la calle Mina. A causa de la caída, el joven sufrió un traumatismo craneoencefálico y facial. Fue atendido por sanitarios del Summa 112 y trasladado al Hospital de La Paz, donde permanece ingresado con pronóstico grave. La Policía Nacional y la Policía Local acudieron al lugar.

Un joven de 25 años ha resultado herido de carácter grave este sábado tras haberse precipitado durante la madrugada desde una altura de entre seis y ocho metros en un edificio de viviendas de Alcobendas, en Madrid. La Policía Nacional ha confirmado que este ha resbalado mientras trepaba hasta la casa de su expareja, que no se encontraba en el domicilio.

Los hechos han ocurrido sobre las 5:18 horas en un edificio ubicado en el número 2 de la calle Mina, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Como consecuencia de la caída, el joven ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y un traumatismo facial.

Tras ser atendido en el lugar por sanitarios del Summa 112, ha sido evacuado al Hospital de La Paz, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave.

Al lugar han acudido agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Alcobendas.

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