Seis de cada diez españoles estarían dispuestos a mudarse a otra comunidad autónoma

Los detalles Por trabajo, motivos económicos o mayor calidad de vida. Por estas razones, seis de cada diez españoles se irían a vivir a otras comunidades autónomas. Andalucía es la más deseada y, después, Asturias, Comunidad Valenciana y Canarias.

En busca del lugar ideal para vivir. Una asturiana reconoce que conoce otros sitios y, "como Asturias no hay nada". Por su parte, una andaluza presume de que Andalucía "lo tiene todo".

Muchos barren para casa. En concreto, casi cuatro de cada diez españoles. "No necesito nada más", comenta una sevillana a laSexta Noticias.

Aunque los otros seis, si se tuvieran que mover, Andalucía se sitúa como la comunidad autónoma más atractiva. Los que más se inclinan por este destino son los extremeños, los murcianos y los castellano-manchegos. "Para visitar sí, incluso yo soy una persona muy viajera, me encanta conocer el mundo. Muy internacional, pero a la hora de vivir me vuelvo a casa, Sevilla", asegura una vecina de Sevilla.

Los andaluces, por el contrario, miran al norte: "tenemos mar, montaña, buen tiempo y fresquillo", dicen.

Asturias ocupa el segundo lugar en el pódium de preferencias. "Las playas, con el ambiente que hay", enumera una asturiana. "Realmente vivo en Barcelona, pero Asturias me tiene enamorada", asegura otro entrevistado a laSexta Noticias. Precisamente por amor, hay muchos que cambian de rumbo y destino.

En tercer lugar, y empatadas estarían Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana y Canarias. "Me vine aquí por amor, encontré trabajo y me quedé", cuenta una joven. "Tengo la casa aquí comprada y todo, así que no nos vamos a ir", asegura otro joven.

El clima, la gastronomía, la gente, los paisajes. "El centro al lao, la feria al lado, la semana santa al lao. To lo tiene al lao", afirma una mujer de Sevilla.

Mejor ubicación por trabajo, servicios, calidad de vida, una vivienda más grande, comodidad o motivos económicos son las principales razones. "A mí no me ancla nada ni nadie. Yo, como dice el refrán, "yo por mejoría mi casa dejaría".

Pero, aunque imaginar un cambio de residencia pueda seducir a muchos españoles, lo cierto es que según este mismo estudio, no es una opción real en muchos casos. Solo el 26% de los encuestados ve una mudanza posible que aumenta al 55% solo en el caso de quienes viven de alquiler.

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