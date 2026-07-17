Brutal agresión al periodista Fonsi Loaiza: "Lo último que escuché es que me llamaron 'rojo, subcampeón"

Los detalles La exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero ha condenado "con toda rotundida la salvaje agresión" contra el periodista: "No es un hecho aislado".

El periodista Fonsi Loaiza ha denunciado en redes sociales haber sufrido una brutal agresión en Cádiz, tras ser llamado "rojo, subcampeón" antes de quedar inconsciente. Agradeció a los profesionales sanitarios de San Carlos y Puerta del Mar por su atención y afirmó que no se dejará silenciar por el odio fascista. La exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, condenó "con toda rotundidad" la agresión, señalando que no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de odio promovida por ciertos sectores de la derecha. Montero expresó su apoyo a Loaiza, abogando por más democracia y libertad.

"Lo último que recuerdo es que me llamaron 'rojo, subcampeón". Son las estremecedoras palabras del periodista Fonsi Loaiza, que ha denunciado a través de sus redes sociales que ha sufrido un brutal ataque en Cádiz.

En su perfil de Instagram, ha dado las gracias "a las y los profesionales sanitarios de San Carlos y Puerta del Mar": "A los que usan el terror y el odio fascista: no me vais a callar. Frente a la violencia ultraderechista, lo público nos salva la vida".

"Lo último que recuerdo es que me llamaron 'rojo, subcampeón' antes de quedar inconsciente de una brutal agresión. Ni un paso atrás", ha añadido, en una publicación en la que aparece una imagen de su rostro totalmente golpeado.

Por este motivo, la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero ha condenado "con toda rotundida la salvaje agresión" contra el periodista. "No es un hecho aislado: es la consecuencia de una estrategia de odio, señalamiento y deshumanización alentada desde determinados espacios de la derecha contra quienes piensan diferente o ejercen un periodismo incómodo", ha agregado.

"Todo mi apoyo y mi cariño, Fonsi. Recupérate pronto. Frente a su violencia, más democracia, más libertad y más firmeza. No nos van a callar", ha sentenciado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido