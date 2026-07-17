Ahora

"Ni un paso atrás"

Brutal agresión al periodista Fonsi Loaiza: "Lo último que escuché es que me llamaron 'rojo, subcampeón"

Los detalles La exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero ha condenado "con toda rotundida la salvaje agresión" contra el periodista: "No es un hecho aislado".

Brutal agresión al periodista Fonsi Loaiza: "Lo último que escuché es que me llamaron 'rojo, subcampeón" Brutal agresión al periodista Fonsi Loaiza: "Lo último que escuché es que me llamaron 'rojo, subcampeón"RRSS
Escucha esta noticia
0:00/0:00

"Lo último que recuerdo es que me llamaron 'rojo, subcampeón". Son las estremecedoras palabras del periodista Fonsi Loaiza, que ha denunciado a través de sus redes sociales que ha sufrido un brutal ataque en Cádiz.

En su perfil de Instagram, ha dado las gracias "a las y los profesionales sanitarios de San Carlos y Puerta del Mar": "A los que usan el terror y el odio fascista: no me vais a callar. Frente a la violencia ultraderechista, lo público nos salva la vida".

"Lo último que recuerdo es que me llamaron 'rojo, subcampeón' antes de quedar inconsciente de una brutal agresión. Ni un paso atrás", ha añadido, en una publicación en la que aparece una imagen de su rostro totalmente golpeado.

Por este motivo, la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero ha condenado "con toda rotundida la salvaje agresión" contra el periodista. "No es un hecho aislado: es la consecuencia de una estrategia de odio, señalamiento y deshumanización alentada desde determinados espacios de la derecha contra quienes piensan diferente o ejercen un periodismo incómodo", ha agregado.

"Todo mi apoyo y mi cariño, Fonsi. Recupérate pronto. Frente a su violencia, más democracia, más libertad y más firmeza. No nos van a callar", ha sentenciado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La UCO cifra en 300.000 euros los beneficios de Santos Cerdán y su familia a través de Servinabar entre 2015 y 2024
  2. La directora de la Guardia Civil afirma estar en el "listado de víctimas de Cerdán" y solo reconoce dos de las tres reuniones con Leire Díez
  3. El incendio de Orés, sin capacidad de extinción: calcina 12.600 hectáreas y mantiene a 1.000 vecinos desalojados
  4. Trump vuelve a agitar el fantasma del fraude electoral: señala a China y desclasifica información sobre las elecciones de 2020
  5. De la fallida 'Finalissima' a la final del Mundial: así ha sido el camino de España y Argentina hasta Nueva York
  6. Un terremoto en el Pacífico de 7,4 activa la alerta por tsunami en la costa de Chiapas (México)