Más líos en Villamanín por el Gordo: la Comisión de Fiestas confirma una denuncia y dos intentos de estafa con las papeletas

Imagen de archivo de una de las papeletas de lotería premiadas con el Gordo (79.432) en el último Sorteo Extraordinario de Navidad en Villamanín (León) vendidas por la comisión de fiestas de la localidad.

¿Por qué es importante? Pocos días después de ganar el ansiado Gordo, la alegría pasó al desconcierto en el municipio leonés al descubrir que de las 450 papeletas vendidas, 50 no tenían respaldo de décimos físicos, lo que se tradujo en un desfase de cuatro millones de euros que se solucionó con una quita en cada una de las papeletas.

La Comisión de Fiestas de Villamanín, León, enfrenta una denuncia penal por tres papeletas del Gordo de la Lotería de Navidad de 2025 no registradas en la web obligatoria para el cobro, y dos intentos de estafa. El sorteo, celebrado el 22 de diciembre, inicialmente trajo alegría al municipio al vender 450 participaciones del número 79.432, premiado con el Gordo. Sin embargo, se descubrió que 50 papeletas no tenían respaldo de décimos físicos, generando un desfase de cuatro millones de euros. La denuncia no afecta al cobro de las 447 papeletas restantes, de las cuales 446 ya han sido abonadas. La comisión ha asumido las posibles consecuencias legales para proteger las cuentas de la asociación.

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) ha confirmado este jueves la existencia de una denuncia penal de tres papeletas del Gordo de la Lotería de Navidad de 2025 no registradas en la web obligatoria para el cobro y dos intentos de estafa de participaciones cuya autenticidad no ha podido ser verificada.

El pasado 22 de diciembre el municipio de Villamanín, de menos de mil habitantes y situado en la nacional 630, entre León y Asturias, se llenó de alegría con el sorteo de la Lotería de Navidad. Los miembros de la Comisión de Fiestas eligieron el 79.432, agraciado con el Gordo, para vender participaciones a cinco euros, uno de recargo, para recaudar dinero para las actividades que organizan en el pueblo. Vendieron 450 participaciones, en las que cada comprador jugó esos cuatro euros, por lo que, sin descontar impuestos, cada una tenía asociado un premio de 80.000 euros.

Pocos días después se pasó de la alegría al desconcierto al descubrir que de las 450 papeletas vendidas, 50 no tenían respaldo de décimos físicos, lo que se tradujo en un desfase de cuatro millones de euros que se solucionó con una quita en cada una de las papeletas.

Ahora, casi cuatro meses más tarde del sorteo de Navidad, la Comisión de Fiestas de Villamanín (León) ha informado que existe una denuncia por tres papeletas del Gordo que no están registradas en la web que la Comisión de Fiestas puso en marcha y cuya inscripción era obligatoria para el cobro, así como dos intentos de estafa de participaciones. La denuncia por estas tres papeletas no afecta al proceso de cobro de las 447 restantes, ha explicado la comisión este jueves en un comunicado al que ha tenido acceso laSexta.

Fuentes cercanas a la comisión han matizado a EFE que la denuncia penal no se ha interpuesto contra el proceso en sí ni contra la comisión de fiestas, sino que se trata de una denuncia que una persona ha interpuesto por el robo de tres papeletas que, según argumenta el denunciante, fueron sustraídas de su vehículo.

La comisión ha informado de que el proceso de pago del resto de participaciones premiadas se encuentra prácticamente finalizado, con 446 papeletas ya abonadas y una pendiente de cobro por motivos operativos de la persona agraciada, que está previsto que reciba el dinero este mes. Después de tres meses con el premio paralizado por el error que cometió la Comisión de Fiestas de Villamanín de vender más participaciones que las respaldadas por décimos en el sorteo de la Lotería de Navidad, el pasado 24 de marzo comenzó el reparto de los 26,5 millones de su Gordo.

La sucursal bancaria designada para hacer los pagos ha recibido desde entonces la visita de los agraciados para cambiar las papeletas del 79.432, el Gordo del 2025, por 59.396 euros cada una. La Comisión disponía de 81 décimos con un premio por cada uno de ellos de 328.000 euros, lo que se traduce en 26.568.000 euros que aguardaban desde enero en una cuenta bancaria y cuyo reparto está prácticamente finalizado.

La comisión de fiestas ha explicado que de las 447 papeletas registradas en la web, 441 han aceptado el acuerdo y seis no lo han hecho, pero todos han cobrado el mismo dinero, aunque las personas disconformes podrán actuar como consideren oportuno contra la asociación, han recordado en su comunicado de este jueves.

Los miembros de la comisión, quienes también han cobrado finalmente su parte del premio, han decidido asumir con ese dinero "todas las posibles consecuencias derivadas de las reclamaciones en caso de que alguien decidiese ejercitar acciones legales" para que no haya "ninguna repercusión en las cuentas de la asociación".

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