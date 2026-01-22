El secretario del Sindicato de Maquinistas, sobre el parón operativo de Rodalies: "Si no nos dan garantías, preferimos mantener la integridad de los usuarios"

¿Qué ha dicho? El secretario general del Sindicato de Maquinistas (SEMAF), Diego Martín Fernández, ha mostrado su extrañeza porque se anunciara "la reapertura del servicio" cuando no se ha concluido "todo el procedimiento que se acordó".

El secretario general del Sindicato de Maquinistas (SEMAF), Diego Martín Fernández, expresó su sorpresa ante el anuncio de reapertura del servicio de Rodalies, ya que no se dieron las garantías necesarias para retomar el servicio tras el accidente en Gelida. En una entrevista en Onda Cero, Martín explicó que, aunque Adif realizó trabajos en la zona, no se ha cumplido con el protocolo acordado. Martín subrayó la importancia de garantizar la seguridad de usuarios y profesionales, criticando la normalización de ignorar incidencias reportadas. A pesar de los problemas, afirmó que el sistema ferroviario es seguro en general, pero resaltó la necesidad de que los responsables asuman los riesgos.

El secretario general del Sindicato de Maquinistas (SEMAF), Diego Martín Fernández, ha mostrado su sorpresa porque la administración "anunciase la reapertura del servicio" de Rodalies para este jueves, cosa que finalmente no se ha producido, porque aunque se acordó con Adif y Renfe una serie de trabajos en la vía, "no se dieron garantías" para que se pudiera retomar el servicio.

Es lo que ha aseverado en una entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina. Como ha detallado el secretario general del SEMAF, "desde que se produjo el trágico accidente donde falleció el compañero en Gelida, se acordó con Adif y Renfe un protocolo para abrir y recuperar la confianza en la infraestructura".

Y, a pesar de que reconoce que Adif ha realizado trabajos en la zona, no se han dado "garantías en la operación": "De hecho, siguió habiendo desprendimientos en ciertos puntos de la red. Como no se ha cumplido ese procedimiento, consideramos que no había garantías para retomar el servicio". "Se estableció elaborar un informe con el estado de cada línea para poderlo contrastar con los propios profesionales. Cuando se produzca todo el procedimiento que se acordó tras el accidente se retomará el servicio", ha añadido.

Por ello, Martín ha mostrado su extrañeza porque se anunciara la reapertura del servicio "cuando sabían que teníamos que cumplir ese procedimiento": "Los que nos jugamos la vida somos los profesionales; si no nos dan unas garantías, preferimos mantener la integridad de los usuarios y los profesionales a trabajar simplemente por prestar servicio".

"Lo que es un riesgo para la seguridad es que reportemos incidencias y que se normalice que no se nos escuche. Este es el riesgo que estamos denunciando. Ha quedado patente con los accidentes que nosotros también habíamos denunciado que se tomaran medidas por la situación meteorológica en Cataluña el día en que se habían producido dos descarrilamientos", ha apuntado.

Pese a todo ello, el secretario general del SEMAF ha insistido en que el sistema ferroviario es "seguro en general", pero el problema radica en que "si los procedimientos no funcionan por culpa de los responsables o porque no tratan la información que reportamos los profesionales que estamos diariamente en primera línea pueden existir riesgos que tienen que asumir los responsables, no los profesionales".

