Caos e indignación entre los usuarios de Rodalies tras el parón en el servicio: "Estamos vendidos por culpa de Renfe"

El contexto Rodalies ha anunciado a las 6:19 horas que no prestarían servicio por segundo día consecutivo. El Govern ha abierto un expediente a Renfe por no prestar el servicio ferroviario.

Los usuarios de Rodalies están indignados por la suspensión del servicio por segundo día consecutivo tras el accidente en Gelida, que dejó un fallecido. A pesar de las promesas de restablecimiento, el jueves se anunció una nueva suspensión, generando frustración entre los pasajeros, quienes critican la falta de refuerzos y alternativas. La paralización del servicio ha causado grandes atascos en las vías de acceso a Barcelona, agravados por el corte de la AP-7 en Martorell debido al riesgo de hundimiento. El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, atribuye la falta de servicio a las demandas de seguridad de los maquinistas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoce la obsolescencia de la red y espera acuerdos cuando disminuya la tensión con los maquinistas.

Enfado mayúsculo entre los usuarios de Rodalies ante la suspensión por segundo día consecutivo del servicio. Pese a haberse acostado este miércoles con la promesa del restablecimiento del servicio tras el accidente en Gelida que dejó un fallecido, a primera hora del jueves se han levantado con la noticia de la nueva suspensión de la red.

Preguntados por su opinión acerca de esta nueva suspensión del servicio, los usuarios no han dudado en mostrar su indignación. "Estamos vendidos por culpa de Renfe", lamentaba un hombre, mientras dos mujeres señalan la falta de refuerzos y alternativas para movilizarse. "Todos estamos nerviosos porque no tenemos información", lamenta otra usuaria del servicio.

La realidad es que las principales vías de acceso a Barcelona han registrado importantes atascos debido a la paralización del servicio, a lo que hay que sumar el corte de la AP-7 en Martorell en sentido sur por el riesgo de hundimiento de la infraestructura que sostiene esta autopista. A primera hora del jueves se han producido retenciones en todos los accesos norte y sur a la capital catalana.

El corte en la AP-7, que afecta a un tramo de 22 kilómetros en esta autopista troncal de Cataluña desde Martorell hasta Sant Sadurni d'Anoia en todos los carriles en dirección sur, durará "unos días", según informó este miércoles la Generalitat.

Puente pide "bajar el suflé emocional" de los maquinistas

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha atribuido a los maquinistas la falta de servicio en Rodalies a causa de sus demandas para "incrementar" la seguridad. "Ellos están pidiendo una serie de medidas de seguridad, que entienden que no se están cumpliendo. Unas medidas de seguridad adicionales a las que ya presentó Adif, que entienden que no se están cumpliendo. Están presentándose a trabajar, pero por razones X no se están prestando el servicio", ha comentado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado la situación como "muy complicada" porque arrastra una "obsolescencia muy grande", al tratarse de la red "más antigua de toda España", y un largo periodo de "abandono" previo. "Ahora estamos en una situación muy compleja, con una red obsoleta y muchísima obra en marcha", ha añadido.

Puente ha señalado que cuando baje el, a su juicio, "suflé emocional" de los maquinistas se llegará a acuerdos racionales, pero les avisa: "Si lo que se pide son intervenciones en la infraestructura o garantías de absoluta seguridad, eso no es viable en unas horas".

