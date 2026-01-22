Ahora

Rodalies, suspendido

Caos e indignación entre los usuarios de Rodalies tras el parón en el servicio: "Estamos vendidos por culpa de Renfe"

El contexto Rodalies ha anunciado a las 6:19 horas que no prestarían servicio por segundo día consecutivo. El Govern ha abierto un expediente a Renfe por no prestar el servicio ferroviario.

Un usuario en la Estación de Sants de Barcelona cuando Adif mantiene suspendida la circulación ferroviaria en Rodalies en toda Cataluña
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Enfado mayúsculo entre los usuarios de Rodalies ante la suspensión por segundo día consecutivo del servicio. Pese a haberse acostado este miércoles con la promesa del restablecimiento del servicio tras el accidente en Gelida que dejó un fallecido, a primera hora del jueves se han levantado con la noticia de la nueva suspensión de la red.

Preguntados por su opinión acerca de esta nueva suspensión del servicio, los usuarios no han dudado en mostrar su indignación. "Estamos vendidos por culpa de Renfe", lamentaba un hombre, mientras dos mujeres señalan la falta de refuerzos y alternativas para movilizarse. "Todos estamos nerviosos porque no tenemos información", lamenta otra usuaria del servicio.

La realidad es que las principales vías de acceso a Barcelona han registrado importantes atascos debido a la paralización del servicio, a lo que hay que sumar el corte de la AP-7 en Martorell en sentido sur por el riesgo de hundimiento de la infraestructura que sostiene esta autopista. A primera hora del jueves se han producido retenciones en todos los accesos norte y sur a la capital catalana.

El corte en la AP-7, que afecta a un tramo de 22 kilómetros en esta autopista troncal de Cataluña desde Martorell hasta Sant Sadurni d'Anoia en todos los carriles en dirección sur, durará "unos días", según informó este miércoles la Generalitat.

Puente pide "bajar el suflé emocional" de los maquinistas

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha atribuido a los maquinistas la falta de servicio en Rodalies a causa de sus demandas para "incrementar" la seguridad. "Ellos están pidiendo una serie de medidas de seguridad, que entienden que no se están cumpliendo. Unas medidas de seguridad adicionales a las que ya presentó Adif, que entienden que no se están cumpliendo. Están presentándose a trabajar, pero por razones X no se están prestando el servicio", ha comentado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado la situación como "muy complicada" porque arrastra una "obsolescencia muy grande", al tratarse de la red "más antigua de toda España", y un largo periodo de "abandono" previo. "Ahora estamos en una situación muy compleja, con una red obsoleta y muchísima obra en marcha", ha añadido.

Puente ha señalado que cuando baje el, a su juicio, "suflé emocional" de los maquinistas se llegará a acuerdos racionales, pero les avisa: "Si lo que se pide son intervenciones en la infraestructura o garantías de absoluta seguridad, eso no es viable en unas horas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El servicio de Rodalies sigue suspendido por segundo día consecutivo por un plante de los maquinistas
  2. Donald Trump quiere Groenlandia, últimas noticias | Trump insiste en su ataque a España: "Todos acordaron el gasto del 5% en defensa menos ellos; tendremos que hablar"
  3. Puente admite la "innegable posibilidad" de que el defecto estuviera en la vía y reconoce que las vibraciones "no son normales"
  4. Venezuela excarcela a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, tras más de un año en prisión
  5. Adiós Harry, hola Ingrid: llega una nueva borrasca que dejará rachas muy fuertes de viento, lluvias y nevadas
  6. Los médicos convocan una huelga nacional indefinida a partir del 16 de febrero