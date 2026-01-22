Ahora

Final feliz a la búsqueda

Boro vuelve con su familia: rescatan al perro que sobrevivió al accidente ferroviario de Adamuz

Los detalles Tras cuatro días perdido por zonas boscosas de Sierra Morena con temperaturas bajo cero e importantes lluvias, el animal ha sido hallado por los agentes del Infoca y voluntarios de PACMA.

Boro vuelve con su familia: rescatan al perro que sobrevivió al accidente ferroviario de AdamuzBoro vuelve con su familia: rescatan al perro que sobrevivió al accidente ferroviario de Adamuz@PACMA
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Boro, el perro que sobrevivió al trágico accidente ferroviario de Adamuz, ha sido rescatado en la mañana de este jueves por los agentes del Infoca, según han confirmado tanto los propios integrantes del cuerpo como PACMA, que ha participado en las tareas de búsqueda.

Al conocerse la noticia del accidente, la familia del animal pidió a través de las redes sociales colaboración ciudadana para tratar de localizarle. Tras cuatro días perdido por zonas boscosas de Sierra Morena con temperaturas bajo cero e importantes lluvias, Boro ya está junto a su familia después de que este miércoles fuese visto por la zona en la que se produjo el accidente, aunque en ese momento no pudieron atraparle, ya que huyó por miedo.

Boro es la mascota de Ana García y de su hermana, que viajaban en el Iryo que descarriló provocando el siniestro. Ellas trabajan en Madrid, pero había aprovechado el fin de semana para visitar a su familia en Málaga en un viaje en el que Boro les acompañaba.

Ana presenta varias heridas leves, mientras que su hermana, que está embarazada, ha sufrido daños físicos más graves y está ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. La joven malagueña había emprendido una difusión en redes sociales para solicitar ayuda para buscar a Boro, una tarea para la que contó con la ayuda de voluntarios de Pacma.

Tras la noticia del hallazgo de Boro, la familia ha mostrado su agradecimiento a quienes han participado en la búsqueda y les han permitido reencontrarse con el animal, al que se llevan a casa y lo van a cuidar "ya para toda la vida", según han expresado.

