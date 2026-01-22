Cataluña recupera el servicio de Rodalies tras el accidente mortal de Gelida (Barcelona)

¿Por qué es importante? La circulación ha estado suspendida en todas sus líneas, lo que ha afectado a 400.000 usuarios. Para el jueves se ha recomendado el teletrabajo y el Govern reforzará los autobuses.

Cataluña recuperará este jueves el servicio de Rodalies y Regionales, pero la AP-7 permanecerá parcialmente cerrada tras el accidente de tren en la R4 en Gelida, que dejó un muerto y 37 heridos. El incidente, ocurrido entre martes y miércoles, provocó la suspensión de todas las líneas de Rodalies para revisar la infraestructura, afectando a 400,000 usuarios. El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la titular de Territorio, Sílvia Paneque, anunciaron la reanudación del servicio a las 06:00 horas, aunque advierten que será un día complicado por las protestas de los maquinistas y el corte de la AP-7 por riesgo de hundimiento. El Govern ha reforzado autobuses y Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, recomienda teletrabajo y mantiene levantados los peajes de la C-32 para mitigar los atascos.

Cataluña recuperará este jueves por la mañana el servicio de Rodalies y Regionales, pero seguirá con un tramo de la AP-7 cerrado tras un día de caos en la movilidad y de luto por el accidente de tren en la R4 en Gelida (Barcelona), con una víctima mortal y 37 heridos.

El accidente, que aconteció la noche del martes al miércoles, ha llevado a suspender la circulación de toda las líneas de Rodalies durante un día para revisar la infraestructura tras el temporal, lo que ha impactado en la vida de los 400.000 usuarios que diariamente usan este servicio.

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la titular de Territorio, Sílvia Paneque, han anunciado en la noche del miércoles que el servicio se recuperará a partir de las 06:00 horas de este jueves. Pese a la recuperación, han advertido que mañana "no será un día fácil", ya que se prevé que la reanudación del servicio ferroviario sea "compleja", también desde el punto de vista de las "relaciones laborales", ha añadido Dalmau en alusión a las protestas de los maquinistas y ha recogido la 'Agencia EFE'.

Para ello, el Govern ha adoptado medidas como reforzar los autobuses y los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC), recomendar teletrabajo o mantener levantados los peajes de la C-32, una medida esta última que pretende ayudar a los atascos que puede generar el corte de la AP-7.

La decisión de cortar esta arteria catalana se ha tomado por el riesgo de hundimiento de la infraestructura que la sostiene, en la que se apoyaba el muro que anoche se derrumbó sobre el tren siniestrado. Son 22 kilómetros en los que la circulación estará cortada durante unos días en la autopista troncal de Cataluña, desde Martorell hasta Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.