Los maquinistas convocan huelga los días 9, 10 y 11 de febrero para exigir más seguridad ferroviaria

"la seguridad de los trabajadores y de quienes utilizan este servicio público no puede seguir así"

Los detalles CGT y SEMAF denuncian el abandono y la falta de seguridad en la red ferroviaria tras varios descarrilamientos y muertes de compañeros, exigen responsabilidades y medidas urgentes, y llaman a la huelga, aunque el ministro Óscar Puente asegura que no cree que sea la mejor manera.

Los maquinistas de todas las empresas del sector ferroviario han anunciado una huelga de tres días, los próximos 9, 10 y 11 de febrero, después de una semana trágica marcada por accidentes, descarrilamientos y fallecimientos. La protesta busca garantizar la seguridad de los trabajadores y de los pasajeros.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se mostró comprensivo con la indignación de los trabajadores, aunque cuestionó la huelga como método: "Entendemos el estado de ánimo de los maquinistas. Lo que no compartimos es que la huelga sea la mejor manera", afirmó.

Sindicatos denuncian precarización y desidia

El sindicato CGT, uno de los convocantes, acusa a los sucesivos gobiernos de intentar criminalizar a los trabajadores para ocultar negligencias. Según CGT, las políticas aplicadas buscan precarizar el empleo, destruir las profesiones ferroviarias y favorecer a grandes corporaciones privadas, anteponiendo el negocio a la seguridad.

"No podemos permitir el desmantelamiento de un ferrocarril seguro, ecológico y con derechos", señalan, y hacen un llamado a la unidad: "La solución no vendrá de arriba, está en nuestras manos. Defendamos nuestro futuro y nuestra vida, la de quienes usan el tren y la de nuestras familias".

Por su parte, el sindicato SEMAF ha detallado la gravedad de los accidentes recientes:

En Maçanet (Girona) , una roca cayó sobre la vía, provocando el descarrilamiento de un tren sin víctimas.

, una roca cayó sobre la vía, provocando el descarrilamiento de un tren sin víctimas. En Gelida (Barcelona), un muro de contención se desplomó sobre un convoy, causando muertes y heridos, incluido el fallecimiento de un maquinista de SEMAF.

SEMAF califica la situación como inadmisible y denuncia un deterioro constante de la red ferroviaria. Entre las medidas que reclama están:

Huelga general en todo el sector para garantizar la seguridad.

para garantizar la seguridad. Responsabilidad penal para quienes gestionan la seguridad de la infraestructura.

para quienes gestionan la seguridad de la infraestructura. Garantizar que los servicios solo funcionen con condiciones de seguridad .

. Protocolos de seguridad ante fenómenos meteorológicos .

. Que los maquinistas puedan verificar la seguridad del trayecto y adaptar la marcha si es necesario.

La tragedia que colmó la paciencia del sector

La muerte de dos maquinistas, uno en Adamuz (Córdoba) y otro en Gelida (Barcelona), ha llevado al límite al colectivo. SEMAF ha convocado la huelga sectorial y la califica como "la única vía legal" para reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad.

El sindicato también recomienda que los maquinistas reduzcan la velocidad cuando detecten riesgos por las condiciones climáticas o el estado de la vía, incluso si los límites oficiales permiten ir más rápido.

Reacciones de otros sindicatos

CCOO asegura que "la seguridad de los trabajadores y de quienes utilizan este servicio público no puede seguir así" y exige protocolos claros y coordinados entre Protección Civil, Renfe y Adif para proteger al personal ferroviario.

El sindicato advierte que, ante la falta de medidas suficientes, valorarán convocar huelgas u otras acciones de presión para lograr compromisos concretos, recursos adecuados y protocolos efectivos que eviten tragedias similares en el futuro.

En este contexto, los maquinistas reclaman también que la apertura del servicio de Rodalies en Cataluña no se realice sin las garantías de seguridad suficientes, después de que el accidente en Gelida se produjera por el colapso de un muro de contención debido al peso del agua acumulada en un talud de material arcilloso.

El colectivo insiste en que la tragedia es una llamada urgente a la acción, no solo para proteger a los trabajadores, sino también a los pasajeros y al propio futuro del ferrocarril español.

