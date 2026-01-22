El adiós de 'Tipos Infames', la librería obligada a cerrar tras 15 años por la "gentrificación" de Madrid

Los detalles Los dueños de la librería, abierta en 2010 y convertida con el paso de los años en un referente cultural en Madrid, anunciaron en sus redes sociales el cierre del establecimiento, ubicado en pleno barrio de Malasaña.

En una época en la que cada vez leemos más (el 65,5% de las personas lee, según datos del Ministerio de Cultura) y en la que se compran cada vez más libros, en una época en la que los 'booktubers' (o influencers de libros) proliferan en redes sociales y los libros, incluso, se vuelven algo así como virales, una de las librerías más míticas de Madrid en las últimas décadas echa el cierre: 'Tipos Infames'.

Abierta desde 2010, y ubicada en pleno barrio de Malasaña, esta librería especializada en editoriales y autores independientes, con un rincón de cafetería y vinoteca, decide cerrar por culpa de la "gentrificación". Lo hará a mediados de febrero.

Así lo anunciaron este miércoles sus dueños, Alfonso, Curro y Gonzalo ("tres amigos tuvimos el sueño de montar una librería, conseguimos abrir y ubicarla en el mapa de librerías durante 15 años"): "Sentimos tener que hacer este vídeo para comunicaros una mala noticia, después de más de 15 años Tipos Infames cierra. Lamentablemente la gentrificación, como a tantos comercios de proximidad, nos ha podido y tenemos que cerrar".

De este modo, agradecían la "fidelidad de los lectores, escritores y editoriales" que han pasado alguna vez por el número 6 de la calle San Joaquín.

"Hemos disfrutado mucho de todos estos años, pudiendo dar a conocer a voces nuevas y propuestas editoriales, así como entrar en contacto con los lectores donde han fluido las recomendaciones bidireccionales con nuestros parroquianos. Nos vamos tristes, obviamente, pero muy satisfechos con el trabajo realizado en estos 15 años, a veces con un coste personal elevado".

Y remataban: "Si en ese tiempo hemos sido parte de vuestra vida y vuestras lecturas, ese sería el mejor reconocimiento posible. Seguiremos abiertos hasta mediados de febrero, hasta entonces os seguimos esperando para recomendaros lecturas y que sigáis dilapidando vuestro tiempo en Tipos Infames. ¡Nos vemos en la librería y por las librerías!".

Tipos Infames ha sido una de las librerias de referencia en la capital durante estos años, con una comunidad fiel de lectores, tanto es así que diferentes artistas han lamentado su cierre en su anuncio de despedida.

El cantante Ramón Rodríguez (The Nwe Raemon), las actrices Anna Castillo, Macarena García, Belén Cuesta, el periodista Alberto Moreno o las escritoras Perra de Satán o Albanta San Román, agredecían a los libreros su labor durante todo este tipo: "Habéis sido gigantes. Ojalá volváis con más fuerza", escribía Moreno.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.