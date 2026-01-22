Puente admite la "innegable posibilidad" de que el defecto estuviera en la vía y reconoce que las vibraciones "no son normales"

Sí, pero... En su larga comparecencia de más de dos horas, el ministro reconoció que los bogies pueden tener relación con el accidente, pero añadió que "es muy aventurado decir que las marcas de los bogies suponen un problema en la infraestructura".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido que es posible que las marcas en los bogies de varios coches del tren Iryo accidentado en Adamuz se deban a un defecto o problema en la infraestructura de la vía. Sin embargo, insta a esperar los resultados de la investigación para determinar la causa exacta. En la comparecencia, junto a directivos de Adif y Renfe, Puente destacó la importancia de analizar todos los elementos para evitar especulaciones. Aunque se han detectado anomalías en los trenes, se descarta el mantenimiento como causa del accidente, considerándolo un problema complejo. También mencionó que algunas vibraciones extremas en trenes de alta velocidad no son normales y deben corregirse. La investigación sigue abierta y se ha corregido el tiempo transcurrido entre el descarrilamiento y la colisión, ahora estimado en menos de nueve segundos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoce que es una "posibilidad innegable" que las marcas existentes en los bogies de varios coches del tren Iryo accidentado en Adamuz (Córdoba) fuesen fruto de un "defecto" o de un "problema" en la infraestructura de la vía, si bien invita a esperar a que sea la investigación y los técnicos los que determinen qué ocurrió realmente en una tragedia en la que ha muerto 43 personas.

En su comparecencia de más de dos horas junto al director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, y el director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez, Puente ha recordado que hay que "analizar todos los elementos" para evitar especular y "cometer una osadía". Sí que desveló que se han detectado anomalías tanto en los cinco primeros vagones del Iryo descarrilado como en los dos trenes de Renfe que pasaron justo antes por el lugar del accidente, aunque más leves.

Hay un detalle que no cuadra en estas anomalías, ya que las marcas que aparecen en los bogies del tren de Renfe están en el lado derecho, mientras que en el convoy de Renfe que pasó justo antes están en el lado izquierdo.

Sí que está descartado que la causa del accidente sea "el mantenimiento ni la obsolescencia ni la falta de controles" en la vía, sino que estamos ante un problema "mucho más complejo de lo que nos estamos imaginando". "Es un gran sistema, pero no es perfecto ni infalible, por lo que tenemos que aprender de lo que ha pasado y aplicar las soluciones de futuro que lo eviten", añadió.

Las vibraciones "no son normales" ni "admisibles"

Respecto a las vibraciones de las que dan cuenta a través de redes sociales algunos viajeros en diferentes trenes de alta velocidad, el ministro ha reconocido que algunas de ellas, "muy extremas", "no son normales" ni "admisibles", aunque se ha mostrado convencido de que habrán sido detectadas por los maquinistas o los auscultadores y "se habrán corregido o se tienen que corregir".

Los límites de velocidad de quita y pon en el AVE: peticiones de maquinistas que Puente trata de explicar y no convence

Pese a todo, la reconstrucción del accidente sigue abierta y algunos de los datos ofrecidos en las primeras horas han sido corregidos con el avance de la investigación. Uno de los principales cambios afecta al tiempo transcurrido entre el descarrilamiento y la colisión entre ambos trenes. En un primer momento se habló de un intervalo de unos 20 segundos, un dato que Puente ha calificado ahora de "no contrastado".

Sin embargo, según la información disponible en este momento, el descarrilamiento y el impacto habrían sido casi simultáneos, con un margen inferior a nueve segundos. "Lo que tenemos absolutamente determinado es el punto del impacto", ha asegurado el ministro.

