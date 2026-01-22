Venezuela excarcela a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, tras más de un año en prisión

Los detalles Mariana González, esposa de Tudares, asegura que ha sido "una lucha estoica y muy dura" durante 380 días. "Aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho", añade.

Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, ha sido liberado por el régimen venezolano tras 380 días de desaparición forzada. Su esposa, Mariana González, hija del opositor Edmundo González, confirmó la noticia y expresó su alegría por el regreso de su marido a casa. Mariana destacó la ardua lucha para lograr su excarcelación y espera su libertad plena pronto. Agradeció al Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por su apoyo. Tudares fue condenado a 30 años por "terrorismo", "asociación para delinquir" y "conspiración". Fue arrestado el 7 de enero del año pasado.

Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, ha sido puesto en libertad por el régimen venezolano. Así lo ha confirmado la esposa de Tudares, Mariana González, hija del opositor venezolano Edmundo González, que celebra que su marino haya "regresado a casa" después de 380 días "padeciendo una inhumana situación de desaparición forzada".

"Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de un año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho", añade en un mensaje en su cuenta de X.

González agradece al Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, por su apoyo y por hacer "seguimiento e incidencia en este caso". Tudares fue condenado, según denunció González, a 30 años de prisión acusado de "terrorismo", "asociación para delinquir" y "conspiración".

Tudares fue arrestado el 7 de enero del año pasado mientras llevaba a sus hijos al colegio. Desde entonces, su mujer ha reclamado su puesta en libertad ante una detención que calificaba como "arbitraria".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.