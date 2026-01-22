Ahora

Huelga por el Estatuto Marco

Los médicos convocan una huelga nacional indefinida a partir del 16 de febrero

Los detalles El comité de huelga anuncia una nueva huelga en contra del borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, unos paros que serán de una semana al mes que se alargarán "en principio, hasta el mes de junio".

Manifestación de médicosManifestación de médicosEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Confederación Española de Sindicatos Médicos ha anunciado una nueva huelga nacional indefinida de médicos y facultativos que comenzará el próximo 16 de febrero en contra del borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad.

En un comunicado conjunto con el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), los médicos acuerdan paros de una semana al mes que se alargarán hasta el mes de junio como primera etapa.

En un comunicado, recogen que se llevará a cabo una manifestación unitaria el sábado 14 de febrero "como pistoletazo de salida a las movilizaciones" que se prevén en las próximas semanas y que se celebrarán para que "profesionales de todas las comunidades autónomas muestren de nuevo en Madrid por qué el colectivo se ha posicionado de forma unánime en su rechazo a la norma ministerial, reclamando una regulación apropiada para sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral".

"Los sindicatos que conforman el Comité de Huelga han querido insistir una vez más en que mantienen su mano tendida al diálogo con la esperanza de que Sanidad reconsidere retomar las conversaciones que permitan avanzar conjuntamente en la búsqueda de acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los profesionales", defienden.

Sin embargo, recuerdan que las reivindicaciones del colectivo afectan "tanto al ministerio que dirige Mónica García como a otras carteras, a los Grupos Parlamentarios y a las distintas consejerías de salud autonómicas, por lo que reclaman que cada actor se haga cargo de su competencia para atender las demandas médicas y facultativas que permitan mantener un Sistema Nacional de Salud sostenible, eficiente y de calidad para profesionales y pacientes", sentencian.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El servicio de Rodalies sigue suspendido por segundo día consecutivo por un plante de los maquinistas
  2. Puente admite la "innegable posibilidad" de que el defecto estuviera en la vía y reconoce que las vibraciones "no son normales"
  3. El opaco preacuerdo entre Trump y Rutte por Groenlandia respetaría la soberanía de Dinamarca
  4. Venezuela excarcela a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, tras más de un año en prisión
  5. Adiós Harry, hola Ingrid: llega una nueva borrasca que dejará rachas muy fuertes de viento, lluvias y nevadas
  6. "No podía volver a casa porque me podía llevar otra paliza": el duro testimonio de Estefanía después de dos meses en coma por un ladrillazo de su expareja