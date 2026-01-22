Los médicos convocan una huelga nacional indefinida a partir del 16 de febrero

Los detalles El comité de huelga anuncia una nueva huelga en contra del borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, unos paros que serán de una semana al mes que se alargarán "en principio, hasta el mes de junio".

La Confederación Española de Sindicatos Médicos ha convocado una huelga nacional indefinida de médicos y facultativos a partir del 16 de febrero, en oposición al borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. En colaboración con sindicatos regionales, han acordado paros semanales hasta junio. El 14 de febrero se realizará una manifestación unitaria en Madrid para mostrar el rechazo unánime a la norma y exigir una regulación adecuada. Los sindicatos insisten en su disposición al diálogo con el Ministerio de Sanidad y otros actores para mejorar las condiciones laborales y asegurar un sistema de salud sostenible y de calidad.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos ha anunciado una nueva huelga nacional indefinida de médicos y facultativos que comenzará el próximo 16 de febrero en contra del borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad.

En un comunicado conjunto con el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), los médicos acuerdan paros de una semana al mes que se alargarán hasta el mes de junio como primera etapa.

En un comunicado, recogen que se llevará a cabo una manifestación unitaria el sábado 14 de febrero "como pistoletazo de salida a las movilizaciones" que se prevén en las próximas semanas y que se celebrarán para que "profesionales de todas las comunidades autónomas muestren de nuevo en Madrid por qué el colectivo se ha posicionado de forma unánime en su rechazo a la norma ministerial, reclamando una regulación apropiada para sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral".

"Los sindicatos que conforman el Comité de Huelga han querido insistir una vez más en que mantienen su mano tendida al diálogo con la esperanza de que Sanidad reconsidere retomar las conversaciones que permitan avanzar conjuntamente en la búsqueda de acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los profesionales", defienden.

Sin embargo, recuerdan que las reivindicaciones del colectivo afectan "tanto al ministerio que dirige Mónica García como a otras carteras, a los Grupos Parlamentarios y a las distintas consejerías de salud autonómicas, por lo que reclaman que cada actor se haga cargo de su competencia para atender las demandas médicas y facultativas que permitan mantener un Sistema Nacional de Salud sostenible, eficiente y de calidad para profesionales y pacientes", sentencian.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.