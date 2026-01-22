Adiós Harry, hola Ingrid: llega una nueva borrasca que dejará rachas muy fuertes de viento, lluvias y nevadas

¿Por qué es importante? La salida de Harry deja avisos rojos por oleaje en Galicia, naranja en el Cantábrico y avisos amarillos por viento y nieve en diferentes puntos de la Península Ibérica.

La salida de Harry de la península sigue afectando especialmente a la costa mediterránea y Baleares, con acumulaciones de 240 litros por metro cuadrado y daños por oleaje. Para el jueves, Galicia enfrenta un aviso por riesgo extremo con olas de hasta nueve metros, mientras que el Cantábrico está en alerta naranja. La costa mediterránea y el sureste, incluyendo Almería, Murcia y Baleares, están en alerta amarilla por fuertes vientos. La nieve afecta al Pirineo aragonés, Castilla y León y Madrid. El viernes, la borrasca Ingrid mantendrá los avisos por oleaje y ampliará los avisos de nieve en Castilla y León.

Las consecuencias de la salida de Harry de la península se siguen haciendo notar, sobre todo en puntos de la costa mediterránea como Barcelona, Girona y Valencia, pero también en Baleares en zonas como Menorca. Su marcha ha dejado acumulados de 240 litros por metro cuadrado y un fuerte oleaje que generó desperfectos en la costa mediterránea.

Para este jueves, hay un aviso por riesgo extremo en la costa gallega por una olas que pueden alcanzar los nueve metros, mientras que el Cantábrico se sitúa en alerta naranja también por oleaje. Respecto al viento, la costa mediterránea y el sureste de la península (Almería y Murcia, pero también Baleares) están en alerta amarilla por el fuerte viento.

Además, la nieve deja avisos durante este jueves en el Pirineo aragonés, Castilla y León y Madrid. En cuanto a las precipitaciones, todo el oeste peninsular vivirá un día con lluvias, aunque el mismo escenario se vivirá en Barcelona o las Islas Baleares.

Ya el viernes llega la siguiente borrasca de gran impacto, Ingrid, que mantendrá los mismos avisos por oleaje en las mismas zonas (Galicia y Cantábrico), pero sí ampliaría los avisos por nieve a toda Castilla y León con cotas que bajan a los 600 metros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.