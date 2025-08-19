Ahora

Vecinos sin casas

San Vicente de Leira, reducido a cenizas por uno de los peores incendios de la historia de Galicia

El contexto El incendio declarado activo hace seis días ha avanzado hasta Lugo y ha quemado 20.000 hectáreas que se suman a las 66.000 calcinadas por los incendios en toda Galicia. El incendio de este pueblo no fue provocado, sino accidental por culpa de un rayo.

San Vicente de Leira, todo cenizas

San Vicente de Leira, en Ourense, es uno de los pueblos que han sufrido las consecuencias de uno de los peores incendios en la historia de Galicia. Este pueblo de apenas 50 vecinos ha quedado totalmente arrasado por las llamas y sus vecinos alegan que no recibieron ninguna ayuda durante horas.

El incendio que arrancó hace seis días en Seadur (Laruco) es uno de los que más preocupan en Galicia, puesto que ha avanzado desde Ourense a Lugo. El fuego ha quemado 20.000 hectáreas, dejando a los vecinos de San Vicente de Leira sin hogar. Esta vez el incendio fue accidental, culpa de un rayo.

Ahora mismo, Ourense intenta hacer frente a cinco incendios que se mantienen activos en la provincia y que han calcinado ya más de 66.000 hectáreas:

  • Carballeda de Avia (3.500 ha)
  • Laroco (20.000 ha)
  • Oimbra (15.000 ha)
  • A Mezquita (10.000 ha)
  • Chandrexa de Queixa (17.500 ha)

La Xunta de Galicia espera este martes refuerzos de bomberos de Francia y Finlandia para poder hacer frente a la ola de incendios que enfrentan sus terrenos.

