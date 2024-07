Los 350 pasajeros del ferri Tenacia, incendiado esta madrugada cuando se dirigía a Palma procedente de Valencia, han sido trasbordados a otro buque de la misma naviera, GNV, que les traslada de regreso a la capital levantina. Según ha informado la compañía, para evitar mayores molestias a los viajeros se ha optado por embarcarles en el buque Arica y devolverles al puerto de origen.

"Todos los pasajeros han sido evacuados y han sido embarcados en dos buques de la misma compañía que están llegando al puerto de Valencia", ha explicado José Ramón Crespí, coordinación de Salvamento Marítimo de Palma de Mallorca.

En cuanto al motivo por el que los pasajeros han sido llevados al puerto de Valencia y no a Ibiza, el coordinador ha explicado en Más Vale Tarde que al estar en medio trayecto "es una decisión que ha tomado la compañía". "Afortunadamente no ha habido ningún herido, el incendio se inició a las 2 de la madrugada y ha sido una tarea larga donde han participado seis bomberos de la Generalitat de Catalunya".

Por el momento, no se han dado detalles de la causa del incendio y que lo único que se ha esclarecido por parte de Salvamento Marítimo es que se inició en la sala de máquinas. José Ramón Crespí también ha expresado que la operación de remolque es larga, ya que el buque no tiene electricidad y que no funciona el motor y que tiene "su riesgo remolcarlo con velocidad" por la cantidad de agua que lleva dentro.

También ha querido quitar hierro al asunto afirmando que este caso es un hecho anecdótico y que "no los solemos tener cada año".