El salto de un hombre desde un acantilado de Marsella que casi acaba en tragedia: ha tenido que volver a aprender a andar

Mientras los jóvenes siguen saltando desde el mismo punto de Tarragona donde murieron tres jóvenes hace pocos días, un hombre se graba saltando desde un acantilado. Ha sufrido importantes lesiones en las piernas.

Mientras en Tarragona todavía hay grupos de jóvenes que saltan al mar desde el mismo punto prohibido en el que tres jóvenes murieron hace pocos días, en Marsella un hombre adulto va un paso más.

El individuo en cuestión se grababa en vídeo saltando desde un acantilado al mar y cayendo al agua, pero muy cerca de las rocas.

El resultado de esta imprudencia ha sido que el hombre ha terminado con una lesión en las piernas y ha tenido que volver a aprender a caminar.

"Es que el mar, cuando caes a una distancia así es como el suelo", comenta Bea de Vicente, que considera que debería dar las gracias por haberse roto las piernas y no el cuello.

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