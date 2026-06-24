Begoña Gómez recurre las medidas cautelares y tacha de "injustas e infundadas" las palabras del juez Peinado sobre una posible fuga

Los detalles El escrito del letrado Antonio Camacho señala que asegurar que "no cabe duda" de que los escoltas de Begoña Gómez podrían contribuir en una hipotética fuga constituye "una descalificación institucional de los Cuerpos de Seguridad del Estado que este Tribunal no puede avalar".

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un recurso contra las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado, según un escrito al que ha accedido laSexta. En el documento, el abogado Antonio Camacho critica que las afirmaciones sobre los escoltas de Gómez cuestionan la "lealtad" de la policía. Camacho argumenta que insinuar que los escoltas podrían facilitar una fuga es una "descalificación institucional" de los Cuerpos de Seguridad del Estado, que no debe ser respaldada por el tribunal, ya que pone en duda la integridad y profesionalidad de una institución con décadas de servicio ejemplar en España.

La defensa de Begoña Gómez ha recurrido las medidas cautelares dictadas por el juez Juan Carlos Peinado en un escrito al que ha tenido acceso laSexta y en el que asegura que sus palabras sobre sus escoltas cuestionan la "lealtad" de la policía.

El escrito del letrado Antonio Camacho señala que asegurar que "no cabe duda" de que los escoltas de Begoña Gómez podrían contribuir en una hipotética fuga constituye "una descalificación institucional de los Cuerpos de Seguridad del Estado que este Tribunal no puede avalar".

"Sostener que los agentes de policía podrían convertirse en cómplices de la fuga de la persona a quien custodian supone poner en duda la integridad, la lealtad constitucional y la profesionalidad de una institución que lleva décadas sirviendo a España con ejemplar dedicación. Dicha descalificación, además de ser injusta e infundada, resulta inadmisible en el marco de un proceso judicial en el que deben respetarse los principios de buena fe procesal", apunta.

Añade que aceptar el razonamiento que se contiene en el auto conduciría a "un resultado absurdo e inaceptable: si la presencia del dispositivo policial de seguridad no solo no garantiza el control de los movimientos de la investigada, sino que podría incluso facilitar su fuga, ello equivaldría a sostener que el propio Estado es incapaz de controlar a sus propios agentes, y que la seguridad del Estado es, en sí misma, un factor de riesgo para la administración de justicia".

"Esta conclusión es tan disparatada como ofensiva, y su sola formulación evidencia la debilidad del argumento que la sostiene", expone.

Begoña Gómez entrega hoy su pasaporte

La mujer del presidente del Gobierno está citada este miércoles a las 18:00 horas en el juzgado que dirige el juez Juan Carlos Peinado para entregar su pasaporte. El magistrado que la investiga desde abril de 2024 dictó el pasado sábado un polémico auto en el que enviaba a un juicio con jurado popular a Gómez, a su asesora, Cristina Álvarez; y al empresario Juan Carlos Barrabés, y acordaba como medidas cautelares para las dos primeras la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

El juez citó a las dos investigadas este miércoles para "notificarles y requerirles en legal forma y hacer entrega del pasaporte expedido a su nombre" y les instó a comunicar si "tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad". Cristina Álvarez se adelantó y ya lo hizo ayer.

Begoña Gómez debe hacerlo hoy en la que será la quinta vez que acude a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde normalmente accede por el garaje por motivos de seguridad y se espera que este miércoles suceda lo mismo. Se trata de una diligencia muy rápida que suele realizarse ante el letrado de la administración de la Justicia, informan las fuentes.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.