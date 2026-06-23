Detienen a dos padres tras encontrar a su bebé de dos meses en un piso insalubre: ha dado positivo en cocaína

En Madrid, la Policía detenía a un padre y una madre tras encontrar que su hijo, un bebé de apenas dos meses, vivía entre excrementos, cucarachas y animales con síntomas de maltrato. El pequeños ha sido puesto bajo custodia de servicios sociales.

El padre y la madre de un bebé de dos meses han sido detenidos en Madrid después de que el pequeño diera positivo en cocaína.

Cuando los agentes de la Policía entraron en la vivienda, después de las llamadas de los vecinos por una discusión entre la pareja, encontraron que la familia vivía en condiciones insalubres, rodeados de cucarachas, excrementos y animales con señales de maltrato.

El pequeño, que se encontraba deshidratado y durmiendo en una cama sin protección, ha sido puesto bajo custodia de los servicios sociales.

Al padre, que tuvo que ser reducido por los agentes a causa de su actitud violenta, y la madre se les imputan delitos de resistencia, desobediencia, maltrato animal, lesiones y abandono del menor.

Una de las vecinas aseguraba a un reportero de laSexta que incluso llegó a ver a uno de los policías que participaron en esta actuación "llorando de la situación en la que estaba el bebé".

Bea de Vicente apunta que ante una "familia tan disfuncional", con problemas de drogodependencia, abandono y malos tratos, "probablemente entre en el sistema de acogida y a los padres les quiten la patria potestad, porque no tienen cualidad ninguna para cuidar a un bebé".

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