Bélgica recomienda piscina, cerveza y barbacoa para afrontar la ola de calor: "Parece que vamos a morir todos"

Los detalles El ministro de Defensa belga, Theo Francken, ha generado polémica tras ironizar sobre la ola de calor en Bélgica y recomendar piscina, cerveza y barbacoa, en un contexto de temperaturas récord y críticas por banalizar el riesgo climático.

En medio de una ola de calor sin precedentes en Bélgica, el ministro de Defensa, Theo Francken, ha generado controversia con sus comentarios en redes sociales. Francken minimizó la gravedad del calor extremo, sugiriendo a los ciudadanos disfrutar del clima con piscina, cerveza y barbacoa, mientras las autoridades advierten sobre los riesgos asociados. Sus declaraciones, calificadas de "populismo climatoescéptico" por críticos como el filósofo Seppe De Meulder y el político Michel Henrion, han sido duramente criticadas por políticos y medios belgas. La ola de calor ha forzado la cancelación de servicios y el cierre de monumentos. laSexta continúa informando sobre esta situación.

Mientras Bélgica se prepara para afrontar una de las semanas más calurosas de los últimos años, una publicación en redes sociales ha elevado aún más la temperatura del debate político. El ministro belga de Defensa, Theo Francken, ha provocado un revuelo mediático al restar importancia a la ola de calor que azota el país y recomendar a los ciudadanos que disfruten del buen tiempo con piscina, cerveza y barbacoa, justo cuando las autoridades alertan de temperaturas extremas y sus posibles consecuencias.

"Dos días que hace calor y parece que vamos a morir todos otra vez. Tío, tío, ¿estos periodistas dónde los encuentran?", escribió el dirigente nacionalista flamenco en sus redes sociales. El ministro recomendó también que se disfrute del buen tiempo y dijo que enviaría "fotos más tarde de la piscina, una (cerveza) Stella fresca y barbacoa".

El comentario, publicado el pasado viernes cuando empezaban a subir las temperaturas, ha generado críticas días después, a medida que se aproximan temperaturas récord en el país y mientras las autoridades sanitarias y meteorológicas multiplican los avisos por el calor extremo.

Varios políticos, editoriales de prensa y columnas en medios belgas han reprochado a Francken el tono del mensaje, al considerar que presenta la ola de calor como una exageración mediática y que ignora la situación de las personas más vulnerables, los trabajadores al aire libre o quienes no disponen de aire acondicionado, jardín o piscina para protegerse de las altas temperaturas.

"No, Theo Francken, no todo el mundo tiene un trabajo de oficina, aire acondicionado y una piscina privada", escribió el filósofo Seppe De Meulder, autor de una tribuna en De Wereld Morgen, mientras que el político liberal francófono Michel Henrion acusó al ministro de caer en el "populismo climatoescéptico".

También la radiotelevisión pública RTBF se preguntó si las palabras del ministro suponen una forma de populismo, mientras que Le Soir Mag escribió en un editorial que Francken se situaba "en la misma línea que el líder estadounidense climatoescéptico", en referencia a Donald Trump, político por el que el nacionalista flamenco mostró simpatías en el pasado.

Bélgica sigue sufriendo este miércoles las consecuencias de una ola de calor que ya ha provocado la cancelación de servicios de tren y autobús, la suspensión de clases en algunos centros educativos y el cierre de monumentos como el Atomium, entre otras medidas.

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