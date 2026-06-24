Mas Vale Tarde localiza a Rafael, el estafador de las reformas: habría robado medio millón de euros

Este fue detenido "en una requisitoria fue identificado por la policía y fue detenido por un requerimiento de un juzgado de Zamora por un delito de estafa". Varios afectados se han puesto en contacto con Mas Vale Tarde.

Un hombre ha estafado a numerosos particulares y comunidades de vecinos al dejar a medias las reformas en sus portales y sus casas. Se cree que podría haber estafado hasta medio millón de euros.

Beatriz de Vicente expone que todos aquellos que han sido defraudados por este estafador deben unirse. Para la abogada el daño, en este caso, es doble, ya que no solo cobra un trabajo que no hace, sino que, además, deja las casas destrozadas. "Recojan todas las pruebas necesarias y denúncienlo", afirma de Vicente.

La estafa ha acabado en manos de la policía y Rafael llegó a estar detenido este mismo lunes porque, como cuenta José Luis Torá, "en una requisitoria fue identificado por la policía y fue detenido por un requerimiento de un juzgado de Zamora por un delito de estafa".

Jessica de Francisco, reportera del programa, ha podido localizarlo. La periodista se acerca hasta su vehículo y este le confirma que es Rafael. Jessica le informa de que es reportera del programa y le expone que varios afectados se han puesto en contacto con Más Vale Tarde para denunciar sus actuaciones.

"Está todo solucionado", responde Rafael, y abandona la zona. Como se puede ver en las imágenes, lleva un coche de alta gama. Sobre las posibilidades que tienen los afectados de recuperar su dinero, Beatriz indica que puede ser complicado. "Es importante que se denuncie y se pare, porque si no la sensación de impunidad va a hacer que haya más víctimas", concluye la abogada.

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