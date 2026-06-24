Bochornosas imágenes en Palma: captan a unos turistas orinando en mitad de la playa

Estos turistas no dudan en aliviarse en la orilla a plena luz del día. Esta acción, como expone Beatriz de Vicente, supone una multa. Además, si los ve un niño se sumaría un delito de exhibicionismo.

Unos jóvenes extranjeros han sido cazados orinando en la playa a plena luz del día. "Esto ha ocurrido en Palma y, sin pudor ni respeto alguno, se dedican a sacarse la chorra", cuenta Iñaki López.

"Es un debate en el que, sin duda, está la falta de respeto al entorno natural y a los espacios compartidos y, por otro lado, ese turismo un poco masivo en el que la gente decide tener esa actitud incívica", reflexiona José Luis Torá.

Beatriz de Vicente expone que llevar a cabo este tipo de hechos conlleva una multa que, por desgracia, no suelen abonar. "No se puede orinar en la vía pública, ni siquiera en la playa dentro del agua", señala la abogada.

"Chavales, como haya un niño delante os meten una multa por exhibicionismo", concluye Beatriz.

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