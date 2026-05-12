Linchan a un ladrón en Alicante, lo graban en vídeo y animan a los agresores: "Pégale en la cabeza hasta que lo mates"

Los detalles "Dale una hostia, me cago en..." o "cógelo, mátalo" son solo algunos de los gritos de aliento que recibieron los agresores de un ladrón. Todo ha quedado registrado, pues uno de los hombres que pedían su linchamiento lo ha grabado con su móvil.

Un video muestra un intento de robo en Alicante, donde un joven intenta arrebatar dos motos a la fuerza, empujando violentamente a los motoristas. Sin embargo, al intentar huir, es linchado por varias personas que lo golpean repetidamente, mientras otros ciudadanos graban y animan la agresión. La Policía investiga el linchamiento, ya que el joven, de origen magrebí, fue detenido por robo y resistencia a la autoridad. El abogado Javier Moreno advierte que los agresores podrían enfrentar cargos por amenazas, lesiones y trato denigrante, y la difusión del video podría constituir un delito de odio.

Advertimos que el vídeo que acompaña esta noticia muestra una agresión indignante y violenta. Muestra cómo un joven intenta robar a la fuerza dos motos en un semáforo de Alicante. Empuja y aparta de malas formas a los motoristas. Pero también se puede ver cómo, cuando el ladrón intenta huir de la escena del robo, es completamente linchado por varias personas.

Y todo, mientras otros ciudadanos graban el ensañamiento. También se dedican a aplaudir y jalear a los agresores; no paran de golpear al joven. Es más, se llegan a escuchar alientos para que lo maten.

La Policía ya está investigando este linchamiento a un joven que trataba de arrebatarle la moto a un conductor usando violencia, con empujones y golpes en el casco. Además, intentó lo mismo con otra conductora, también de forma agresiva.

El robo no se llega a cometer y consiguen frenar y retener al culpable. Hasta ahí todo normal, si no fuera porque empiezan a golpearlo mientras algunos de los allí presentes gritan: "Dale una hostia, me cago en...". Todo ha sido grabado por otro individuo. "Cógelo, mátalo".

Hasta que lo tiran al suelo, lo reducen y le dan una paliza entre dos personas. No cesan las patadas y los puñetazos. Todo, mientras el que graba pide, literalmente, que lo maten. "Pégale en la cabeza hasta que lo mates", dice en el vídeo que él mismo registra.

Una tercera persona parece que trata de mediar para que dejen de golpearlo, pero le cuesta. De hecho, en cuanto se despista, uno de los agresores aprovecha para darle una vez más al ladrón una patada en la cabeza.

La Policía Nacional detuvo a este joven por un delito de robo y de resistencia a la autoridad. Sobre si hubo delito por parte de los que lo agredieron y pidieron su muerte, solo han anunciado que están investigando el vídeo.

"En el caso de la persona que graba, además de enfrentarse a un posible delito de amenazas, además de que le golpea, por lo que podría incurrir en un delito de lesiones y podría constituir un trato denigrante", ha explicado Javier Moreno, abogado experto en los derechos de personas migrantes. Además, teniendo en cuenta que el ladrón agredido en Alicante es de origen magrebí, la difusión del vídeo también podría suponer un delito de odio, según el abogado.

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