Victoria judicial de unos vecinos del metro de San Fernando: el gobierno de Ayuso tendrá que indemnizarles con 89.000 euros más por las obras

Uno de los chalecos de la Plataforma de Afectados por la línea de Metro 7B de San Fernando de Henares

Entre líneas Lo que el gobierno de Ayuso presentó como un acto de bondad en el que daban la máxima compensación posible a los vecinos afectados por la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares no era tal. La Justicia obliga a la Comunidad a pagar 89.000 euros más a una pareja que perdió su casa.

Los tribunales han fallado a favor de una pareja de San Fernando de Henares tras una prolongada disputa judicial relacionada con las obras del metro que alteraron el subsuelo y provocaron el derribo de más de 70 viviendas en el barrio. Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, las indemnizaciones anunciadas por el Gobierno de Ayuso no alcanzaban el "máximo legal" permitido. La Comunidad de Madrid deberá pagar 89.608,434 euros adicionales a la pareja afectada, totalizando 362.051 euros. Este fallo podría beneficiar a otros vecinos que buscan compensaciones justas tras perder sus hogares. La situación ha dejado a muchas familias endeudadas y esperando justicia.

Los tribunales dan la razón a una pareja de vecinos de San Fernando de Henares (Madrid) tras una larga batalla judicial. La llegada del metro al barrio madrileño de San Fernando trastocó la vida de decenas de vecinos al alterar el subsuelo, desestabilizar varios edificios y obligar a derribar más de 70 viviendas.

Ahora, la Justicia asegura en una sentencia a la que ha tenido acceso laSexta que las indemnizaciones que el Gobierno de Ayuso decía que alcanzaban el "máximo legal" permitido no son tal.

Así, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a la asociación de afectados por las obras del Metro en San Fernando de Henares y ordena a la Comunidad de Madrid a indemnizar con 89.608,434 euros extra a una pareja que perdió su vivienda (en total recibirán 362.051 euros).

Una decisión que abre el camino a decenas de vecinos más que esperan mayores indemnizaciones tras quedarse sin nada.

Es el caso de Nieves, cuya casa fue una de las primeras en ser demolidas en 2022. "Empezamos con una grietecita de nada hasta que ya podías meter la mano entera", contaba a laSexta en noviembre de 2025. Algo similar al caso de Ramón, que denunciaba el endeudamiento de las familias y el abandono de la administración madrileña. "Hay gente que está pagando la hipoteca de una vivienda que ya no existe porque la deuda con el banco no termina", aseguraba.

Una situación dramática en la que solo desean recibir la compensación justa que les permita rehacer sus vidas con dignidad.

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