Rodrigo Lanza, culpable del 'crimen de los tirantes'. El tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Zaragoza considera a Lanza autor de un asesinato con la agravante de dolo eventual y motivos ideológicos y la atenuante analógica de embriaguez, según ha confirmado laSexta. Además, el portavoz del tribunal del jurado ha pedido ante la magistrada que no se le indulte ni se le permita salir de prisión de forma condicional, según informa Europa Press.

Los nueve jurados han contestado a las 45 preguntas que les planteó la jueza María José Gil, y han considerado probado que Lanza golpeó fuertemente con el puño la parte inferior trasera de la cabeza de Laínez, tras lo que este cayó inconsciente. Por unanimidad determina el tribunal popular que cuando la víctima estaba en el suelo Lanza le dio una patada en la cabeza, se le colocó encima y siguió propinándole puñetazos en la cara, tras lo que le dio una última patada muy fuerte en la cabeza y salió del local. El jurado, además, considera probado por unanimidad que la víctima no llevaba una navaja, como Lanza arguyó en el juicio para demostrar que había actuado movido por el pánico, y que la causa de la muerte fueron los severos traumatismos craneoencefálicos que le provocaron una parada cardiorrespiratoria, así como que no se defendió.

Como agravantes el jurado acepta que el acusado actuó por motivos ideológicos, basándose en que un amigo le había advertido previamente de la condición de extrema derecha o neonazi de la víctima, y la alevosía, teniendo en cuenta que no tuvo posibilidad de defenderse. Sin embargo, no consideran probado, por 8 a 1, la agravante de ensañamiento y estiman que estaba afectado de forma leve por el alcohol.

La fiscal ha pedido 20 años de prisión y una indemnización de 150.000 euros, mientras que las acusaciones particular y popular han solicitado una pena de 23 años de cárcel y 500.000 euros de indemnización, mientras que el abogado de la defensa ha afirmado que "no hay asesinato", sino en todo caso un delito de lesiones con muerte no querida, lo que supone una condena de dos a cinco años. Ahora, la magistrada deberá ahora redactar la sentencia.

El juicio se ha repetido después de que, el pasado 7 de abril de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón declarara nulo el juicio a Lanza. Los magistrados de la Sala Civil y Penal se basaron entonces en la falta de motivación del veredicto del jurado, por lo que la causa fue devuelta a la Audiencia Provincial de Zaragoza para la celebración de un nuevo juicio ante un nuevo jurado. De esta manera quedaba invalidada la sentencia que lo condenaba a cinco años de cárcel por homicidio imprudente y no por asesinato, como pedía la Fiscalía y las acusaciones.