Los Mossos apuntan a un crimen premeditado en el caso Mango: Jonathan Andic visitó varias veces el lugar días antes de la muerte de su padre

Gracias a la triangulación de las antenas y a la aplicación móvil de contar pasos, los investigadores creen que fue un crimen preparado o pensado con anterioridad. Además, las tres versiones contradictorias que dio el hijo del fundador de Mango le ponen en el punto de mira.

Nuevos datos han surgido sobre el crimen del fundador de Mango, donde el principal sospechoso es su hijo, Jonathan Andic. Los Mossos d'Esquadra han logrado reconstruir la aplicación de pasos que Andic desconectó días antes del suceso. La investigación revela que Andic estuvo en el lugar donde su padre cayó por un barranco, cuatro días antes, y en varias ocasiones. Además, los datos de los lectores de matrícula muestran que visitó la zona los días 7, 10 y 14 de diciembre de 2024. Las versiones contradictorias de Andic y su mala relación con su padre, evidenciada en mensajes de WhatsApp, apuntan a un posible crimen premeditado. La obsesión por el dinero y la manipulación emocional sobre su padre son indicios que refuerzan las sospechas sobre él.

Nuevos datos sobre el crimen del fundador de Mango, en el que el principal sospechoso es el hijo de la víctima, Jonathan Andic. Los Mossos d'Esquadra han conseguido reconstruir la aplicación que cuenta los pasos y que el acusado desconectó de su móvil solo unos días antes del suceso. Recordemos que padre e hijo salieron a hacer senderismo y que el empresario acabó muriendo tras caer al vacío.

Gracias a la recuperación de los datos de dicha app, los Mossos han llegado a una conclusión: Jonathan Andic estuvo en el mismo punto en el que su padre se despeñó por un barranco cuatro días antes. Aseguran que fue andando exactamente hasta el mismo punto de la caída. Y, de hecho, lo hizo en más de una ocasión.

También han podido hacer esta afirmación tras acceder a los datos de los lectores de matrícula de acceso a la zona. Lector que recogió la matrícula del vehículo de uso privado de Jonathan Andic en tres ocasiones durante el mes de diciembre. Concretamente, en los días 7, 10 y el de la muerte del fundador de Mango, el 14 de diciembre de 2024.

Datos del móvil y versiones contradictorias

Gracias a la triangulación de las antenas y a la aplicación móvil de contar pasos, los investigadores sospechan que pudo ser un crimen premeditado. Además, las tres versiones contradictorias que dio el hijo del fundador de Mango en sede policial le ponen en el punto de mira.

En la primera declaración, el Jonathan Andic manifestó que iba por delante de su padre tres o cuatro metros, y que su progenitor iba haciendo fotos. Una cuestión ya desmentida, porque la última foto del teléfono del padre está tomada ocho minutos antes.

En una segunda declaración, manifestó que escuchó un ruido de rocas y vio un bulto que caía. Y, en la llamada a emergencias, dijo que le vio caer e, incluso, cómo gritaba. Versiones opuestas que Jonathan Andic justifica asegurando que no tenía ningún motivo para asesinarle.

Pero la realidad, según los mensajes de WhatsApp, es que tenían una muy mala relación. Hasta el punto de pedirle una herencia en vida que el padre aceptó para continuar teniendo relación con su hijo, siempre propiciada por la psicóloga.

Fue a raíz de enterarse de que su padre quería cambiar el testamento y de la creación de una fundación para ayudar a personas necesitadas cuando se interesó en reconciliarse con su padre.

El cúmulo de indicios incluye la obsesión de Jonathan Andic por el dinero y la manipulación emocional sobre su padre para conseguir sus objetivos económicos. Indicios y contradicciones que estrechan el cerco sobre el principal sospechoso.

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