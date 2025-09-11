Richard Gere, a un paso de convertirse en vecino de Oleiros (Galicia): así reacciona el pueblo ante la posible llegada de la estrella de Hollywood

Los detalles Según la revista 'Semana', el actor y Alejandra Silva habrían comprado una espectacular mansión en la playa de Santa Cristina; los vecinos ya fantasean con encuentros en la panadería, paseos por la playa y, quién sabe, alguna selfie con la estrella de Hollywood.

La tranquila localidad gallega de Oleiros, con 38.000 habitantes, está en vilo por un rumor que podría situarla en el mapa de Hollywood. Según la revista 'Semana', Richard Gere y Alejandra Silva habrían comprado una propiedad en la playa de Santa Cristina. Los vecinos, emocionados, fantasean con encuentros casuales, mientras el Ayuntamiento mantiene cautela. La propiedad, con vistas al mar y cercana a la familia de Silva, aún no ha sido oficialmente vendida, aunque está valorada en 10 millones de euros.

La tranquilidad de esta localidad gallega de 38.000 habitantes se ha visto sacudida en los últimos días por un rumor que, de confirmarse, colocaría a Oleiros en el mapa de las estrellas de Hollywood. Según la revista 'Semana', Richard Gere y su esposa, Alejandra Silva, habrían adquirido una espectacular propiedad en la playa de Santa Cristina.

Los vecinos, entre sorprendidos y emocionados, ya fantasean con posibles encuentros casuales. "A ver si me lo encuentro en la panadería", comenta una vecina; otra añade con humor: "Si me encuentro con él, le voy a decir que si se queda soltero o se separa… oye, ¡yo estoy aquí!".

El propio Ayuntamiento de Oleiros mantiene la cautela. El alcalde, preguntado sobre la supuesta compra, respondió: "No puedo decir si es de Richard Gere o no. ¡Ojalá viniera ahora para aquí!".

La propiedad, situada sobre un acantilado con vistas al mar, habría pertenecido hasta hace poco a otro multimillonario más preocupado por sus finanzas que por el cine. Está ubicada cerca de los chalés que posee la familia de Alejandra Silva, lo que hace probable que los paseos de la pareja sean un espectáculo habitual para los vecinos.

Richard Gere y Alejandra Silva, que viven actualmente en Madrid, han encontrado en Galicia un refugio vinculado a las raíces de la empresaria. Según declaraciones del actor en 'The Tonight Show', esta mudanza era "algo que le debía a su mujer", tras siete años de vida estadounidense. "Mi esposa creció en una familia española muy grande… somos 35 personas para los almuerzos del domingo", relataba Gere, destacando la importancia de Alejandra en su vida y la de sus hijos.

La relación de Gere con España viene de lejos: conoció a Alejandra, nacida en A Coruña, en 2014 en Italia, mientras ambos estaban en proceso de divorcio, consolidando desde entonces un mediático y estable matrimonio.

Por el momento, desde la revista 'Semana' adelantan que la propiedad está valorada en diez millones de euros y cuentan con imágenes exclusivas, aunque la información ha sido matizada: la propiedad aún no se ha vendido ni se ha percibido cantidad alguna, según la rectificación oficial publicada recientemente.

Aun así, la expectativa en Oleiros es máxima. Si finalmente Richard Gere se instala en la zona, los vecinos deberán prepararse: no solo para saludar al actor, sino también… para sacar el paraguas, no solo como espada de caballero.