El emotivo rescate de un gato atrapado en un árbol en Madrid: no quiso separarse del bombero que lo salvó

El gato permanecía subido a un ciprés desde el lunes y, según contó su dueña, no conseguía salir por sí solo ni tampoco estaba bebiendo agua. Ante la preocupación por el estado del felino, la mujer decidió avisar a los bomberos.

Un gato ha protagonizado un rescate de lo más emotivo en Brunete, en Madrid. Los vecinos de la localidad dieron la voz de alarma tras ver que este animal llevaba varios días atrapado en lo alto de un árbol sin poder bajar.

El gato permanecía subido a un ciprés desde el lunes y, según contó su dueña, no conseguía salir por sí solo ni tampoco estaba bebiendo agua. Ante la preocupación por el estado del felino, la mujer decidió avisar a los bomberos, que acudieron hasta el chalet donde se encontraba el árbol para realizar el rescate con una autoescala.

Aunque el operativo terminó con éxito, lo que más ha llamado la atención ha sido la reacción del gato tras ser salvado. Una vez en brazos del bombero, el animal se aferró completamente a él y no quería soltarse.

"Está enganchado a mí y no se suelta", comentaba el bombero que rescató al animal entre sonrisas, a lo que añadía "nos hemos caído muy bien".

El vídeo del momento se ha hecho viral por la tierna conexión entre el animal y el bombero. Incluso en Más Vale Tarde, mientras visionaban las imágenes, apuntaban que el gato "había reconocido al bombero de algún calendario".

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