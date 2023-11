Amadeo Lladós ha anunciado su retirada del mundo de internet a través de un vídeo en su canal de YouTube. El 'influencer' se hizo viral gracias a sus discursos en los que contaba su pasado como piloto de motociclismo y profesor de fitness y ahora se dedicaba a dar consejos a todos aquellos que querían apuntarse a sus clases, con ya característicos consejos como hacer 'burpees' o no comer croissants.

Esta viralidad le hizo incluso que se le asociara con la mejora de rendimiento de futbolistas, como Ferran Torres, del que aseguraron que seguía los consejos que daba en sus redes sociales el madrileño.

Ahora, Lladós ha anunciado su retiro del mundo de internet tras asegurar haber perdido la ambición por continuar: "Siento que no tengo un propósito. Os debo ser real. Hace dos o tres días sentí que ya no tenía un propósito, que no estaba inspirado. He dominado mis emociones para no tener un punto muy alto y un punto muy bajo. No tenía ese hambre bro. Es duro de asimilar eso, es el área más dura que hay. Cuando vives sumergido en un propósito, todo es fácil. Cuando no, es difícil".

El 'influencer' ha asegurado que parte de esa falta de propósito es haber llegado a las cotas más altas con sus objetivos hasta la fecha: "Cuando tenías un propósito y lo destrozas, ese propósito se acaba. Yo me he hecho millonario con el fitness y la gente me pidió que le enseñara. Y sin ninguna intención de ganar dinero estaba enseñando a gente y ese fue mi siguiente propósito. Creé un curso y estalló con gente ganando 10.000 dólares al mes. He hecho cientos de alumnos que ya están viviendo de ello".

Tras su explicación en un vídeo de 20 minutos, el 'influencer' se ha vuelto a hacer viral tras dar a conocer la noticia de su retiro.