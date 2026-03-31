Los ultras Abogados Cristianos denuncian a la médica que tramitó la eutanasia de Noelia

¿Qué han dicho? La organización ultra considera que la médica responsable de la eutanasia de Noelia intervino en el procedimiento "pese a encontrarse en una situación de conflicto de intereses", al ser a su vez la coordinadora de trasplantes.

La fundación ultracatólica Abogados Cristianos sigue oponiéndose a la eutanasia de Noelia, una joven de 25 años que logró este derecho tras dos años de lucha judicial y un padecimiento crónico. La organización ha denunciado a la médica que tramitó la eutanasia, alegando prevaricación y conflicto de intereses, ya que también es coordinadora de trasplantes. La Fiscalía ha solicitado archivar la causa contra miembros del comité de evaluación que autorizó la eutanasia, al no encontrar indicios de delito. Noelia, que sufría paraplejia y un sufrimiento constante, decidió morir dignamente, acompañada de su familia y personal sanitario.

La fundación ultra Abogados Cristianos mantiene su lucha contra la eutanasia de Noelia, la joven de 25 años que recibió este derecho la semana pasada tras dos años de batalla judicial y un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Este martes, la organización ultracatólica ha denunciado a la médica que tramitó la eutanasia por prevaricación y conflicto de intereses al ser a su vez la coordinadora de trasplantes.

En un comunicado, explican que la médica señaló como primer punto que Noelia quería ser donante de órganos y tejidos y denuncian que intervino en el procedimiento pese a encontrarse en una situación de conflicto de intereses.

"Para Abogados Cristianos, este hecho resulta especialmente grave, ya que no fue la paciente quien lo consignó, sino la propia facultativa que, además, ejercía como coordinadora de trasplantes", alegan en su escrito. Según Polonia Castellanos, presidenta de la fundación, "estamos ante un caso gravísimo que pone en cuestión las garantías del sistema".

Este lunes conocimos que la Fiscalía ha solicitado archivar la causa a miembros del comité de evaluación de la Generalitat de Cataluña que autorizó la eutanasia a Noelia, según confirmó la agencia EFE. El órgano ha pedido a la titular del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que abrió la investigación a estos dos miembros del comité de evaluación a raíz de una querella de la fundación ultracatólica Abogados Cristianos por falsedad en documento público y prevaricación, que la archive, al no apreciar indicios de delito.

La querella de Abogados Cristianos sostiene que ambos investigados fueron designados para que elaborasen un informe en relación a la petición de eutanasia que había planteado Noelia y que optaron por "simular" un desacuerdo que era "ficticio" en sus informes del 29 de abril y 2 de julio de 2024, provocando que se elevase el expediente al Pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación.

En concreto, la querella aducía que ambos miembros, uno en su condición médica y otro como jurista, "reconocieron en sede judicial haber simulado un desacuerdo en su informe de 2 de julio de 2024 para poder elevar el caso al pleno de la Comisión". Esta presunta simulación, según Abogados Cristianos, supondría "falsear un documento público esencial del procedimiento de eutanasia y desvirtuar por completo el cauce legal previsto en la ley".

"Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir"

Noelia recibió la eutanasia el pasado jueves, siendo la persona más joven en recibir este derecho en España desde que entró en vigor la ley en 2021. Noelia eligió morir en su habitación del hospital acompañada por el personal sanitario que la ha asistido durante el comienzo del proceso, pero finalizándolo sola, cumpliendo con plena autonomía su deseo de morir dignamente, tal y como ella quería, tal y como ella expresó y reiteró en diversas ocasiones.

Noelia Castillo logra morir dignamente al recibir la eutanasia tras más de dos años de lucha judicial contra su padre

Su madre, su padre, sus hermanas e incluso su abuela han estado presentes hasta los últimos momentos de la joven, a la que la Justicia ha ido dando la razón sucesivamente pese a los intentos de su progenitor, que la quería mantener con vida en contra de su voluntad.

Según su expediente sanitario, la joven sufría una paraplejia derivada de un intento de suicidio en 2022, con secuelas calificadas como "permanentes e irreversibles" y un "sufrimiento constante". Los informes también acreditaban que conservaba plenamente sus facultades mentales para tomar decisiones sobre su vida.

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