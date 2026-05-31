Representantes de sindicatos de docentes valencianos se quedan dentro de la Conselleria de Educación tras no alcanzar un acuerdo

Representantes de sindicatos de docentes se encierran en la Conselleria de Educación de Valencia

Los detalles STEPV, CCOO y UGT han decidido permanecer en el interior de la sala después de que la consellera Carmen Ortí diera por cerrada la sesión.

Los sindicatos de docentes STEPV, CCOO y UGT han decidido permanecer en la Conselleria de Educación después de que la consellera Carmen Ortí concluyera la sesión, instándolos a retomar negociaciones el lunes con un "documento base decente". La Conselleria ha propuesto un calendario de negociaciones de lunes a miércoles para abordar temas como inclusión, plantillas y Formación Profesional, mientras que la subida salarial ya fue pactada con CSIF y ANPE. Xelo Valls de CCOO enfatizó la importancia de un documento base, mientras que Maite Zarazona de UGT exigió mejoras en la propuesta. Marc Candela de STEPV considera fundamental la retribución salarial para un acuerdo. La cuarta semana de huelga indefinida comienza sin acuerdo tras nueve reuniones.

Los representantes de los sindicatos de docentes STEPV, CCOO y UGT han decidido permanecer en el interior de la sala de la Conselleria de Educación después de que la consellera Carmen Ortí diera por cerrada la sesión -a la hora y cuarto de su inicio- y les emplazara a retomar las negociaciones este lunes, a la espera, les ha dicho, de que presenten "un documento base decente".

La Conselleria ha presentado a los sindicatos un calendario de negociaciones entre el lunes y el miércoles para abordar, en mesas temáticas con las direcciones generales correspondientes, las reivindicaciones de los sindicatos en materia de inclusión, plantillas, ratios, valenciano, infraestructuras y Formación Profesional, y ha dado por cerrada la subida salarial pactada con CSIF y ANPE.

La representante de CCOO, Xelo Valls, ha manifestado en declaraciones a los periodistas que "lo importante es tener un documento base" y que su desarrollo "ya vendrá después" y se someterá a consulta de los profesores. Por su parte, Maite Zarazona, de UGT, ha reclamado la necesidad de que la Conselleria recoja las cuestiones de mejora presentada por los sindicatos a su propuesta y las mesa sectoriales serían posteriores.

Mientras, para Marc Candela, del STEPV, lo que ha planteado la Conselleria son "flecos" y, al igual que UGT y CCOO, no dan por cerrada la subida de la retribución salarial, una cuestión que consideran "fundamental" para poder firmar un acuerdo.

Tras la novena reunión sin acuerdo, este lunes arranca la cuarta semana de huelga indefinida de los docentes en Valencia. La Conselleria ha emplazado a estudiar los asuntos por bloques de contenido en reuniones de lunes a miércoles

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