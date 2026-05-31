Ahora

Novena reunión

Representantes de sindicatos de docentes valencianos se quedan dentro de la Conselleria de Educación tras no alcanzar un acuerdo

Los detalles STEPV, CCOO y UGT han decidido permanecer en el interior de la sala después de que la consellera Carmen Ortí diera por cerrada la sesión.

Representantes de sindicatos de docentes se encierran en la Conselleria de Educación de ValenciaRepresentantes de sindicatos de docentes se encierran en la Conselleria de Educación de ValenciaAgencia EFE

Los representantes de los sindicatos de docentes STEPV, CCOO y UGT han decidido permanecer en el interior de la sala de la Conselleria de Educación después de que la consellera Carmen Ortí diera por cerrada la sesión -a la hora y cuarto de su inicio- y les emplazara a retomar las negociaciones este lunes, a la espera, les ha dicho, de que presenten "un documento base decente".

La Conselleria ha presentado a los sindicatos un calendario de negociaciones entre el lunes y el miércoles para abordar, en mesas temáticas con las direcciones generales correspondientes, las reivindicaciones de los sindicatos en materia de inclusión, plantillas, ratios, valenciano, infraestructuras y Formación Profesional, y ha dado por cerrada la subida salarial pactada con CSIF y ANPE.

La representante de CCOO, Xelo Valls, ha manifestado en declaraciones a los periodistas que "lo importante es tener un documento base" y que su desarrollo "ya vendrá después" y se someterá a consulta de los profesores. Por su parte, Maite Zarazona, de UGT, ha reclamado la necesidad de que la Conselleria recoja las cuestiones de mejora presentada por los sindicatos a su propuesta y las mesa sectoriales serían posteriores.

Mientras, para Marc Candela, del STEPV, lo que ha planteado la Conselleria son "flecos" y, al igual que UGT y CCOO, no dan por cerrada la subida de la retribución salarial, una cuestión que consideran "fundamental" para poder firmar un acuerdo.

Tras la novena reunión sin acuerdo, este lunes arranca la cuarta semana de huelga indefinida de los docentes en Valencia. La Conselleria ha emplazado a estudiar los asuntos por bloques de contenido en reuniones de lunes a miércoles

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez, dispuesto a agotar su 'Manual de Resistencia': carga contra la oposición y reconoce los problemas en el seno del PSOE, pero desde fuera
  2. Leire Díez evita dar detalles sobre quién es el 'one' y lanza un mensaje al Gobierno: "Qué poco prudentes son"
  3. Un muerto, 780 detenidos y 57 policías heridos en Francia tras la final de la Champions
  4. Israel sigue con su masacre y con su invasión en Líbano y ocupa el histórico castillo de Beaufort
  5. Mueren dos mujeres al intentar salvar a un niño de cinco años que se estaba ahogando en una presa de Palencia
  6. Lola Flores, la faraona que se sentó en un banquillo y pidió una peseta a cada español para pagar a Hacienda: "Para ella fue bochornoso"