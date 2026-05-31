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Detenido en Barcelona un fugitivo de la Camorra buscado por un homicidio en Nápoles

El contexto Según la información aportada por Italia, el hombre es el autor material, junto a otros dos cómplices, de la muerte de una persona de un clan rival con un arma de fuego en la vía pública en Nápoles en 2018.

Detenido en Barcelona un fugitivo de la Camorra buscado por un homicidio en Nápoles.Detenido en Barcelona un fugitivo de la Camorra buscado por un homicidio en Nápoles.Mossos

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a un fugitivo de 33 años vinculado a la Camorra y buscado por las autoridades italianas por el homicidio de un hombre de un clan rival con arma de fuego, cometido en Nápoles en 2018, tras identificarse con documentación falsa ante la Policía.

El pasado 27 de mayo, agentes de paisano de la comisaría de los Mossos d'Esquadra del distrito barcelonés de L'Eixample identificaron a este hombre, quien presentó un documento sospechoso de ser falso.

Tras comprobar que efectivamente el documento de identidad presentado por este hombre era falso, la Policía lo detuvo acusado de un delito de falsedad documental, según han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra.

Al día siguiente, los Mossos d'Esquadra recibieron una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades de Italia contra este fugitivo, buscado por delitos graves, en concreto, por un homicidio agravado.

Según la información aportada por Italia, el hombre es el autor material, junto a otros dos cómplices, de la muerte de una persona de un clan rival con un arma de fuego en la vía pública en Nápoles en 2018.

Las autoridades italianas enmarcan los hechos en la actividad de una organización criminal de carácter mafioso vinculada a la Camorra napolitana.

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