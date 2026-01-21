Renfe asegura que el accidente en Gelida ocurrió tras caer el muro "prácticamente al paso del tren de forma muy potente"

Lugar del accidente en Gelida (Barcelona) que deja un muerto y más de 30 heridos

¿Qué ha dicho? Antonio Carmona, portavoz de Renfe en Cataluña, explica que el servicio en Rodalies quedará restablecido "una vez se compruebe que el estado de la red es seguro".

El accidente ferroviario en Gelida, Barcelona, dejó un saldo de un muerto y 37 heridos, causado por la caída de un muro debilitado por intensas lluvias que coincidió con el paso del tren. Antonio Carmona, portavoz de Renfe en Cataluña, explicó que el muro impactó fuertemente sobre la cabina del tren en la línea R4 de Rodalies, lo que llevó a la suspensión de la circulación de trenes en toda Cataluña. Adif confirmó la suspensión debido a los daños del temporal y trabaja para revisar y asegurar la infraestructura. Además, se registraron incidencias en Tarragona y entre Cervera y Calaf, afectando otras rutas.

El accidente ferroviario que tuvo lugar en Gelida (Barcelona) en el que murió una persona y otras 37 resultaron heridas se produjo por la caída de un muro que "prácticamente" coincidió con el paso del tren. Así lo ha explicado el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, que en una entrevista en RNE ha contado que el muro de contención acabó cayendo tras debilitarse por las intensas lluvias que hubo en Cataluña este martes.

"Todo apunta a que al paso del tren prácticamente cayó el muro impactando de forma muy potente sobre la cabina", ha detallado. Este accidente ocurrió en la línea R4 de Rodalies, entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia, provocando la suspensión de la circulación de trenes de Rodalies en toda Cataluña.

Carmona ha afirmado que el servicio se restablecerá "una vez se compruebe que el estado de la red es seguro", trasladando su pésame a los familiares de la víctima y deseando una pronta recuperación a los heridos.

"La seguridad es primordial, la de nuestros trabajadores y la de nuestros viajeros", defiende. Adif ha informado de la suspensión de la circulación de los trenes de Rodalies "debido a los efectos causados por el temporal" en la infraestructura ferroviaria y de que el restablecimiento del servicio se producirá "una vez finalice el reconocimiento de la infraestructura".

Maquinistas y técnicos de infraestructuras ferroviarias revisan desde anoche mediante convoyes toda la red de Cataluña para garantizar que ningún tramo esté dañado por el temporal. Adif ha informado en la mañana de este miércoles de que entre las estaciones de Pradell y Ruidecanyes-Botarell, en Tarragona, ha caído un árbol sobre la infraestructura, lo que afecta a los trenes que circulan entre Reus y Zaragoza.

También se encuentra interrumpida la circulación entre Cervera y Calaf, del tramo Lleida-Manresa-Barcelona, por una incidencia con una maquinaria de vía. Adif señala que se está trabajando para solucionar estas incidencias con la mayor brevedad posible.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.