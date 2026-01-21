La borrasca Harry comienza a despedirse con inestabilidad en toda España y avisos rojos por viento en A Coruña

El dato Aemet recoge avisos rojos por "peligro extraordinario" por fenómenos costeros en A Coruña de 21:00 a 23:59 horas de este miércoles, con viento del noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7).

La borrasca Harry y un sistema de frentes provocarán este miércoles inestabilidad en la Península y Baleares, con lluvias persistentes y fuertes en Galicia y Cádiz. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos cubiertos y precipitaciones, especialmente en el cabo de la Nao, antes de que la borrasca se aleje por el Mediterráneo. Galicia tendrá avisos rojos por fenómenos costeros en A Coruña. Las temperaturas máximas descenderán entre Navarra y Cuenca, mientras que las mínimas aumentarán en el oeste. Habrá viento flojo en la Península y Baleares, con rachas fuertes en varias regiones y cielos nubosos en Canarias.

Harry y un paso de sistemas frontales dejarán este miércoles una situación de inestabilidad generalizada en la Península y Baleares, así como precipitaciones persistentes y fuertes en Galicia y Cádiz, aunque la borrasca se alejará por el Mediterráneo abriendo algunos claros en el archipiélago mediterráneo y en la fachada oriental peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que los últimos coletazos de la borrasca Harry en España dejarán cielos cubiertos y precipitaciones en zonas de Baleares y fachada oriental peninsular, más abundantes en el cabo de la Nao (Alicante), antes de alejarse por el Mediterráneo.

El paso de sistemas frontales dejará asimismo cielos cubiertos y precipitaciones en el oeste peninsular, afectando de oeste a este a toda la Península. Se esperan precipitaciones persistentes y fuertes en Galicia y Cádiz y en menor medida en zonas occidentales de Andalucía y en áreas de montaña de la vertiente atlántica, con la cota de nieve en 1.100/1.300 metros en el centro y mitad norte pudiendo bajar hasta los 900/1.100 metros en el Sistema Central.

En Galicia habrá activos avisos rojos por "peligro extraordinario" por fenómenos costeros en A Coruña de 21:00 a 23:59 horas, con viento del noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7).

Las temperaturas máximas descenderán en la zona entre Navarra, Madrid y Cuenca, con aumentos en el resto; las mínimas en general aumentarán en la mitad oeste, Cantábrico, meseta Norte y oeste de la Sur, sin cambios en el resto.

Viento flojo en la Península y también en Baleares con intervalos y rachas muy fuertes en Galicia, Cantabria, alto Ebro, meseta Norte, Estrecho, Alborán y Baleares, también posibles en entornos de montaña del norte. En Canarias, viento moderado y cielos nubosos con probables precipitaciones débiles al norte de las islas montañosas.

